Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Meme Göndermesi Yaptığı İddiasına Ahmet Hakan'dan Sert Yorum
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Meme Göndermesi Yaptığı İddiasına Ahmet Hakan'dan Sert Yorum
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Ülkemizde bir ilke imza atan Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için gittiği ödül gecesinde giydiği dekoltesi elbisesiyle epey gündem yarattı. Sosyal medyanın yıkılmasınından bir süre sonra Cem Yılmaz'dan gelen Marty Feldman paylaşımı 'gönderme' olarak algılandı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde tam da bu konuya değinerek yazdığı yazıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf ayrı bir olay olan Serenay Sarıkaya kusursuz fiziği ve başarılı oyunculuğuyla herkesi büyülemeye devam ediyor.
Son olarak Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'yla birlikte başrolü paylaşan Sarıkaya'nın namı ülke sınırlarını da aşmış durumda.
Özel hayatıyla gündemimizi meşgul edip Mert Demir'le aşk iddialarıyla konuşulan ünlü güzel GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçtu.
"GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katılıp boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın gündemini ele geçirdi adeta.
Sarıkaya'nın ortalığı çalkalayan elbisesinden sonra ortalığı karıştıran bir diğer olay ise ünlü oyuncunun eski aşkı Cem Yılmaz'dan geldi.
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Cem Yılmaz'ın "Marty Feldman (R.I.P)" notuyla paylaştığı Marty Feldman'ın bir fotoğrafının Serenay Sarıkaya'ya bir gönderme olduğu düşünüldü. Herkes buna yordu yani...
Şu sıralar Necla Karahalil'le yeni aşka yelken açan ünlü komedyenin bu paylaşımından sonra devreye Ahmet Hakan girdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü (15 Nisan) köşe yazısında "Cem Yılmaz, durup dururken Marty Feldman’ın bir fotoğrafını yayınlamış sosyal medya hesaplarından birinde. Neden?" ifadelerini kullandı.
Hakan yazısının devamında da "Bir ara Cem Yılmaz’la sevgili olan Seranay Sarıkaya’nın epey ayrık durduğu için dikkat çeken göğüs dekoltesi vardı son günlerde gündemde Cem Yılmaz’ın, Serenay’ın bu fiziksel durumuna gönderme yapmak için Marty’nin fotoğrafını yayınladığı konusunda neredeyse ittifak söz konusu." dedi.
"Cem Yılmaz’ın amacının bu olup olmadığını bilemiyorum. Ama eğer amacı buysa... Yaptığı iki ayrı açıdan rezilliktir:"
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"BİR: Eskiden sevgilisi olmuş bir kadına yaptığı düzeysiz gönderme zaten başlı başına bir rezilliktir. İKİ: Serenay’ın canını acıtma maksatlı bu ezik girişimine büyük bir komedyeni alet etmesi ise rezilliğin Nirvana’sıdır.”
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