Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya Meme Göndermesi Yaptığı İddiasına Ahmet Hakan'dan Sert Yorum

Ülkemizde bir ilke imza atan Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için gittiği ödül gecesinde giydiği dekoltesi elbisesiyle epey gündem yarattı. Sosyal medyanın yıkılmasınından bir süre sonra Cem Yılmaz'dan gelen Marty Feldman paylaşımı 'gönderme' olarak algılandı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde tam da bu konuya değinerek yazdığı yazıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.