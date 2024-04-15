Mahsun Kırmızıgül Öldü mü? Ünlü Şarkıcı Çıkan Haberlere "Yıkılmadım" Diyerek İsyan Etti
Mahsun Kırmızıgül Öldü mü? Ünlü Şarkıcı Çıkan Haberlere "Yıkılmadım" Diyerek İsyan Etti
Şarkıları ve filmleriyle bir neslin gönlüne taht kuran Mahsun Kırmızıgül magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'öldü' haberleri çıkan Kırmızıgül sosyal medya hesabından sitemli bir açıklama yaptı.
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80'li yıllarda Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek müzik dünyasına adımını atan Mahsun Kırmızıgül "Alem Buysa" albümünün patlamasıyla adını geniş çapta duyurmayı başarmıştı.
O dönemden beri şarkıları, türküleriyle binlerce kişiyi kendine hayran bırakmış daha sonra kariyerinde yeni adımlar atarak oyunculuk ve sinemaya da yönelmişti.
Bir dönem sahnelere uzunca bir süre ara verip 2019'da sahnelere geri dönen ünlü şarkıcı özel hayatıyla da gündemin öne çıkanları arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın trendlerine oturan Mahsun Kırmızıgül hakkında 2021 yılında olduğu gibi "Mahsun Kırmızıgül öldü" haberleri dolaşmaya başladı.
Hakkındaki "öldü" haberleri karşısında sessiz kalmayan Kırmızıgül, sosyal medya hesabından "Yıkılmadım" şarkısıyla açıklama yaptı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" ifadelerini kullandı.
Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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