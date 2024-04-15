Mahsun Kırmızıgül Öldü mü? Ünlü Şarkıcı Çıkan Haberlere "Yıkılmadım" Diyerek İsyan Etti

Şarkıları ve filmleriyle bir neslin gönlüne taht kuran Mahsun Kırmızıgül magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'öldü' haberleri çıkan Kırmızıgül sosyal medya hesabından sitemli bir açıklama yaptı.