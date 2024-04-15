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Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Yine Sansasyon Yaratacak Bomba Açıklama: "Ablamın Babası da Ünlü"

Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Yine Sansasyon Yaratacak Bomba Açıklama: "Ablamın Babası da Ünlü"

Metin Akpınar
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 10:33

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek geçtiğimiz yaz magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Duygu Nebioğlu, paylaşımları ve açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Sabah GÜNAYDIN'a açıklama yapan Nebioğlu'nun ablasıyla ilgili itirafını Tuba Kalçık paylaştı. Ablasının babası da çok ünlüymüş!

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Duygu Nebioğlu geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın babası olduğunu söyleyip gündemde büyük bir bomba etkisi yaratmıştı.

Duygu Nebioğlu geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın babası olduğunu söyleyip gündemde büyük bir bomba etkisi yaratmıştı.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğunu söylemiş ve Duygu Nebioğlu'nun mahkemeye başvurmasıyla çıkan DNA testi sonucu öz kızı olduğu resmi bir hal almıştı.

Metin Akpınar ise kızından ve annesinden özür dileyerek "hayat geri doğru akmıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Metin Akpınar ise kızından ve annesinden özür dileyerek "hayat geri doğru akmıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Metin Akpınar'ın yıllardır bu durumdan haberdar olduğu söylenmişti. İkiz kardeşler için dava sonuçlanınca ünlü oyuncu çocuklarını kendi nüfusuna geçireceğini belirtmişti. Ancak Duygu Nebioğlu, bu süreçte DNA testi pozitif çıksa da babasının reddettiğini iddia etmişti. Daha sonra bu sürecin çözüldüğü yönünde paylaşımlar görmeye başlamıştık.

Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Nebioğlu, Günaydın'a yaptığı açıklamalarda ağzımızı açık bırakacak pek çok şey söyledi. Üstüne üstlük Müge Anlı'nın yardımını istediğini söyledi.

Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Nebioğlu, Günaydın'a yaptığı açıklamalarda ağzımızı açık bırakacak pek çok şey söyledi. Üstüne üstlük Müge Anlı'nın yardımını istediğini söyledi.

Annesine hiçbir şekilde ulaşamadığını ve en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın desteğini de istediğini anlattı.

"Annem bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum."

"Annem bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum."

'Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona.'

Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.

Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.

'Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından.'

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Ablasının da babasına dava açtığını ve hukuk mücadelesi içinde olduğunu söyledi!

Ablasının da babasına dava açtığını ve hukuk mücadelesi içinde olduğunu söyledi!

Ablasının babasının da kendisini asla kabul etmediğini, Metin Akpınar'ın kendisiyle görüştüğünü ancak babasının ablasıyla görüşmeyi dahi kabul etmediğini dile getiren Duygu Nebioğlu her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.

"Dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Babasına benziyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak."

"Dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Babasına benziyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak."

'Hayır asla kabul etmiyor. Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum.'

Öte yandan ikizinin davasının henüz sonuçlanmadığını da açıkladı.

Öte yandan ikizinin davasının henüz sonuçlanmadığını da açıkladı.

İkiz kardeşinin de babasına tıpkı kendisi gibi tazminat davası açacağını da ifade etti.

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