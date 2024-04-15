Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Yine Sansasyon Yaratacak Bomba Açıklama: "Ablamın Babası da Ünlü"
Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Yine Sansasyon Yaratacak Bomba Açıklama: "Ablamın Babası da Ünlü"
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek geçtiğimiz yaz magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Duygu Nebioğlu, paylaşımları ve açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Sabah GÜNAYDIN'a açıklama yapan Nebioğlu'nun ablasıyla ilgili itirafını Tuba Kalçık paylaştı. Ablasının babası da çok ünlüymüş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Duygu Nebioğlu geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın babası olduğunu söyleyip gündemde büyük bir bomba etkisi yaratmıştı.
Metin Akpınar ise kızından ve annesinden özür dileyerek "hayat geri doğru akmıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Nebioğlu, Günaydın'a yaptığı açıklamalarda ağzımızı açık bırakacak pek çok şey söyledi. Üstüne üstlük Müge Anlı'nın yardımını istediğini söyledi.
"Annem bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum."
Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ablasının da babasına dava açtığını ve hukuk mücadelesi içinde olduğunu söyledi!
"Dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Babasına benziyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak."
Öte yandan ikizinin davasının henüz sonuçlanmadığını da açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda