Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Bu Kez de Öz Annesini Hedef Aldı!
Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu Bu Kez de Öz Annesini Hedef Aldı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/metin...
Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, Türk sinemasının usta ismi Metin Akpınar'ın kızları olduklarını kanıtlamak için hukuk savaşı vermişti. Duygu Nebioğlu'nun hedefinde bu kez öz annesi vardı.
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Ünlü komedyen Metin Akpınar'ın hayatının gizli bir bölümü, 36 yıl önce yaşadığı bir aşk sonucu dünyaya gelen ikiz kızları, bir süre önce gündeme bomba gibi düştü.
Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce dünya evine giren Akpınar'ın, bu evlilik dışında bir ilişkiden iki çocuğunun olduğu ortaya çıktı.
İkizlerden Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki usta sanatçının öz kızı olduğunu kanıtladı ve bu durumu resmiyete döktü.
Duygu ve ikiz kardeşi, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’nın bir köyünde bir bakıcı kadına emanet edilmiş. Bu durum üzerine Çocuk Esirgeme Kurumu devreye girerek ikizleri devlet korumasına almış. Daha sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinilen ikizler, yeni bir hayata merhaba demişti.
Bu olay, Türkiye'nin gündemine adeta bir fırtına gibi oturdu. Metin Akpınar, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve çocuklarından haberdar olmadığını belirtti. Ancak usta sanatçı, ikiz kızlarını tanıdığı ilk andan itibaren onları kabul ettiğini ifade etti.
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Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Genç kadın, bu kez babasına değil, annesine seslendi. "Şimdiye kadar ortaya çıkmadı" diyerek annesine bir sitem etti.
İşte o video:
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