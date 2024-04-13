Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Şoke Eden İddialar: Yurtlarda Kaç Tane Ünlü Çocuğu Var Acaba?
Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Şoke Eden İddialar: Yurtlarda Kaç Tane Ünlü Çocuğu Var Acaba?
Metin Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaptığı son paylaşımda bu kez diğer ünlüleri hedef aldı.
Yurtlarda kaç tane ünlü çocuğu olduğunu sorgulayan Duygu Nebioğlu, magazincilere de çağrıda bulundu.
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ikiz kızları ortaya çıkmış, gündeme bomba gibi düşmüştü.
Metin Akpınar "hayat geriye doğru akmıyor" diyerek kızlarından ve annelerinden özür dilemişti.
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kendisini yıllardır oyaladığını, hatta sonucu pozitif çıkan DNA testlerini reddettiğini iddia etmişti.
Nebioğlu, babasının ardından bu kez de diğer ünlü isimleri hedef aldı. Bir hedef tahtası paylaşan Duygu Nebioğlu, yurtlarda pek çok ünlünün çocukları olduğunu iddia etti.
"Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha? Yurt dışındaki aitsiz çocuklar daha kaç tane acaba?"
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"Beni daha fazla sinirlendirirlerse yakında 10 partlık video gelir" diyen Duygu Nebioğlu, ünlü isimler hakkında iddialarda bulunduğu paylaşımlar yaptı;
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Kes şu sesini be kadın artık.
İşi iyice çirkefliğe vurdu
Derdi BABA değil, PARA Seni evlat edinen ailenin emeğine yazık. Bu yaptıkları hep,onları hiçe saymak oluyor mu?