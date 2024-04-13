Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Şoke Eden İddialar: Yurtlarda Kaç Tane Ünlü Çocuğu Var Acaba?

1987, 1988, 1989 yılındaki Gazeteciler. Ve muhteşem sırları!

Hala gerçekleri ve bildiklerinizi anlatmanız

için zamanınız var. Ve o yılların sanatçıları, tercih sizin

(Bunlar gözden kaçan çocuklardı, KURTAJ OLAMADILAR, sağlık muhabirleri ile kurulan doktorlar kanalları, o kanallardan alınan çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz) ACABA! resmen soykırım!

20 yıldır araştırıyorum ben, siz sadece 20 dakika bakıp geçebilirsiniz, hayatınıza devam edersiniz kendinize de iyi bakın, lakin; 20 yılda neler kaybettim bir ben bilirdim, şimdi herkes bilsin ki kaybettiklerimin yerine mucizeler koyuyorum.

Beni ve mucizelerimi 38 sayfanın içine, gömemezsiniz.

Zaman geri akmıyor diyorlar ya ancak zaman ileri de akmamış, bu yüzden anlatmadıklarına hep birlikte geri gidiyoruz.