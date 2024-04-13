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Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Şoke Eden İddialar: Yurtlarda Kaç Tane Ünlü Çocuğu Var Acaba?

Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Şoke Eden İddialar: Yurtlarda Kaç Tane Ünlü Çocuğu Var Acaba?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 09:24

Metin Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaptığı son paylaşımda bu kez diğer ünlüleri hedef aldı. 

Yurtlarda kaç tane ünlü çocuğu olduğunu sorgulayan Duygu Nebioğlu, magazincilere de çağrıda bulundu.

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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ikiz kızları ortaya çıkmış, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ikiz kızları ortaya çıkmış, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu iddialar, kanıtlanmış ve Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki usta sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete dökmüştü.

Metin Akpınar "hayat geriye doğru akmıyor" diyerek kızlarından ve annelerinden özür dilemişti.

Metin Akpınar "hayat geriye doğru akmıyor" diyerek kızlarından ve annelerinden özür dilemişti.

Ancak Duygu ve ikiz kardeşi, durumun daha farklı olduğunu söylemişti. Kendilerini nüfusuna geçireceğini söyleyen Metin Akpınar'ın aslında bu durumdan yıllardır haberdar olduğunu iddia etmişlerdi.

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kendisini yıllardır oyaladığını, hatta sonucu pozitif çıkan DNA testlerini reddettiğini iddia etmişti.

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kendisini yıllardır oyaladığını, hatta sonucu pozitif çıkan DNA testlerini reddettiğini iddia etmişti.

Tüm bu iddiaların üzerine, Metin Akpınar ve kızlarından birlikte bir fotoğraf gelmiş, haliyle aralarındaki sorunun çözüldüğü düşünülmüştü.

Fakat Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde yeniden babasına dair açıklamalarda bulundu;

Nebioğlu, babasının ardından bu kez de diğer ünlü isimleri hedef aldı. Bir hedef tahtası paylaşan Duygu Nebioğlu, yurtlarda pek çok ünlünün çocukları olduğunu iddia etti.

Nebioğlu, babasının ardından bu kez de diğer ünlü isimleri hedef aldı. Bir hedef tahtası paylaşan Duygu Nebioğlu, yurtlarda pek çok ünlünün çocukları olduğunu iddia etti.

Hedefinin annesine ulaşmak olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

Sizler yeşilçamsınız bizler karaçam mıyız?

Hayır ben Paralı bir dünyada yaşıyorum, derdim para oluyorda

Siz parasız dünyada mi yaşıyorsunuz?

Beni niye oraya almıyorsunuz derler adama.

"Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha? Yurt dışındaki aitsiz çocuklar daha kaç tane acaba?"

"Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha? Yurt dışındaki aitsiz çocuklar daha kaç tane acaba?"

1987, 1988, 1989 yılındaki Gazeteciler. Ve muhteşem sırları!

Hala gerçekleri ve bildiklerinizi anlatmanız

için zamanınız var. Ve o yılların sanatçıları, tercih sizin

(Bunlar gözden kaçan çocuklardı, KURTAJ OLAMADILAR, sağlık muhabirleri ile kurulan doktorlar kanalları, o kanallardan alınan çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz) ACABA! resmen soykırım!

20 yıldır araştırıyorum ben, siz sadece 20 dakika bakıp geçebilirsiniz, hayatınıza devam edersiniz kendinize de iyi bakın, lakin; 20 yılda neler kaybettim bir ben bilirdim, şimdi herkes bilsin ki kaybettiklerimin yerine mucizeler koyuyorum.

Beni ve mucizelerimi 38 sayfanın içine, gömemezsiniz.

Zaman geri akmıyor diyorlar ya ancak zaman ileri de akmamış, bu yüzden anlatmadıklarına hep birlikte geri gidiyoruz.

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"Beni daha fazla sinirlendirirlerse yakında 10 partlık video gelir" diyen Duygu Nebioğlu, ünlü isimler hakkında iddialarda bulunduğu paylaşımlar yaptı;

"Beni daha fazla sinirlendirirlerse yakında 10 partlık video gelir" diyen Duygu Nebioğlu, ünlü isimler hakkında iddialarda bulunduğu paylaşımlar yaptı;

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kyle-reese

Kes şu sesini be kadın artık.

Cesrin

İşi iyice çirkefliğe vurdu

M.H.

Derdi BABA değil, PARA Seni evlat edinen ailenin emeğine yazık. Bu yaptıkları hep,onları hiçe saymak oluyor mu?