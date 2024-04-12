Bayramda Sahne Alıp Herkesi Coşturan Melek Mosso'nun Kalça Şovu "Hadise Ablasını Örnek Almış" Dedirtti!
Bayramda Sahne Alıp Herkesi Coşturan Melek Mosso'nun Kalça Şovu "Hadise Ablasını Örnek Almış" Dedirtti!
Bayramda yoğun konser temposuna devam eden Melek Mosso'nun birinci gün İstanbul konserinde yaptığı kalça şovu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.
Zaman içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen şarkıcı, şarkılarının yanı sıra hem hemcinslerini dimdik savunması hem de özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
2023'ün son aylarında yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken model sevgilisi Serkan Sağdıç'la evlenen ve nikahtan sonra soluğu konserde alan Melek Mosso, bayramda da yoğun konser temposuna devam ediyor!
Bayramın ilk günü sevenleriyle İstanbul'da paylaşan Mosso, İbrahim Erkal'ın "Sen Aldırma" şarkısını seslendirdiği anlarda yaptığı şovla gündeme oturdu.
Mosso'nun yarınlar yokmuşçasına kalçasını salladığı anlar akıllara bu işin piri Hadise'yi getirdi tabii...
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Buyurun önce Mosso'nun şovuna bakalım👇
Ardından kim ne demiş beraber görelim👇
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