Gonca Vuslateri'den İlham İtirafı: Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze'nin Mırmırlanmasının Ardındaki Asıl Hikaye!
Gonca Vuslateri'den İlham İtirafı: Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze'nin Mırmırlanmasının Ardındaki Asıl Hikaye!
Kızı Asya'ya 7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, 'Hazır Değilsen Başlayalım' adlı programında Ali Biçim'i konuk etti. Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu, Vasfiye Teyze'nin ilhamının Ali Biçim'e dayanan hikayesini ilk kez anlattı!
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Doğallığı, dobralığı ve sivri diliyle meşhur güzel oyuncu Gonca Vuslateri'ni tanımayanınız yoktur!
Şimdilerde Asya adını vermeye karar verdiği kızına 7 aylık hamile olan ve geçtiğimiz haftalarda da evlenen Gonca Vuslateri, son dönemlerde YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programında ağırladığı konuklarla ve sohbetiyle gündem oluyor.
Daha önce birçok başarılı yapımda yer almış Vuslateri'nin bugüne kadar en sevilen ve tüm dikkatleri üzerine çeken karakteri ise hiç şüphesiz Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze rolü!
"Ne çektin be" mottosuyla hafızalarımıza kazınan, her hareketi ve verdiği dan dan cevaplarla büyük beğeni toplayan Vasfiye Teyze, o döneme resmen damgasını vurmuştu.
"Zaman geriye aksın" deyip hatırlamak isteyenler için Vasfiye Teyze'nin en iyi kesitlerini şöyle bırakalım;
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Ve dönelim asıl konumuza! Yalan Dünya biteli 10 sene oldu fakat hala tekrar tekrar izlenen diziler arasında biliyorsunuz. Fakat diziyle ilgili bu detayı hiç duymadığınızdan eminiz!
Geçtiğimiz aylarda programına sosyal medya fenomeni yakın dostu Ali Biçim'i konuk eden Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze karakterine dair daha önce hiç paylaşmadığı bir hikaye anlattı!
Vasfiye Teyze'nin meşhur mırmırlanmasını hatırlarsınız... Vuslateri, Vasfiye karakterinde kullandığı "khyl mayl mıyl mıyl" olarak duyulan ve her seferinde de kahkahaya boğan sevgi belirtisinin ilhamının Ali Biçim'in Ülker teyzesinden geldiğini itiraf etti!
Buyurun, işte o anlar!
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