Gonca Vuslateri'den İlham İtirafı: Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze'nin Mırmırlanmasının Ardındaki Asıl Hikaye!

'Teyzesi de köpekleri 'khyl mayl mıyl mıyl' diye severdi. Ben de bunu aldım abi, sağ olsun kariyerime çok büyük bir katkıda bulundu Ülker teyzem. Vasfiye'ye 'khyl mayl mıyl mıyl' yaptım. Ve bütün Türkiye'de insanlar 'o ne ses, bayılıyoruz çıkardığınız sese' dedi. Halbuki o şu, birtanem oy oy!'