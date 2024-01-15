X'teki "Yalan Dünya mı Daha İyi Yoksa Avrupa Yakası mı?" Tartışması Ortalığı Karıştırdı

İkisi de Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerinin yeri izleyiciler için bambaşka olsa da sosyal medyada her şey gibi bu iki dizide kıyaslandı ve Yalan Dünya diyenlerle Avrupa Yakası'nı tutanlar ortalığı epey karıştırdı.