X'teki "Yalan Dünya mı Daha İyi Yoksa Avrupa Yakası mı?" Tartışması Ortalığı Karıştırdı
X'teki "Yalan Dünya mı Daha İyi Yoksa Avrupa Yakası mı?" Tartışması Ortalığı Karıştırdı
İkisi de Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerinin yeri izleyiciler için bambaşka olsa da sosyal medyada her şey gibi bu iki dizide kıyaslandı ve Yalan Dünya diyenlerle Avrupa Yakası'nı tutanlar ortalığı epey karıştırdı.
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Türk televizyonlarının en unutulmaz sitcomlarının mimarı Gülse Birsel'i tanımayanınız yok.
Birbirinden enfes dizi ve film projelerine imza atan Gülse Birsel'in her işi ayrı yerde olurken hiç şüphesiz en popülerleri Avrupa Yakası ve Yalan Dünya oldu.
2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası günümüzde bile hala popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesinin yaşadıkları absürt olayları anlatan dizi Gaffur, Şahika Koçarslanlı, Gülenay gibi efsane karakterleri hayatımıza kazandırırken, bu dizinin ardından yeni bir Gülse Birsel dizisi gelmişti.
2012 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan Dünya dizisi Avrupa Yakası'nın ardından ekranlara gelirken, bu dizi Cihangir'deki iki zır ailenin aynı terası paylaşmaları etrafında gelişiyordu.
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Hiç şüphesiz iki dizi de kendi döneminde en sevilen işlerden biri olurken, X'te Avrupa Yakası ve Yalan Dünya arasında tartışma yaratan bir kıyaslama başladı.
@bostabancapro adlı X kullanıcısının Yalan Dünya'nın Avrupa Yakası'ndan daha iyi olduğunu söylemesiyle başlayan tartışmada ortalık epey karışırken, haliyle iki dizinin fanları kendi fikirlerini söylediler.
İşte gelen yanıtlardan bazıları:
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Tokatlı kumral burhan tek başına 1 vs tüm yalan dünya ekibi yapar 🤣🤣🤣
Avrupa yakası 👌
Yok daha neler avrupa yakasının herhangi bir karakteri hepsi olabilir > yalan dünya…