Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Aldatılmasına Enfes Bir Edit Yapan Kullanıcıya Beğeni Dolu Yorumlar
Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Aldatılmasına Enfes Bir Edit Yapan Kullanıcıya Beğeni Dolu Yorumlar
Kaynak: https://twitter.com/berilhaklidir/sta...
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son dönemde sosyal medyadaki en aktif dizi olurken, dizinin fanları da bir o kadar yaratıcı içerikler sunuyorlar. Bunlardan birine imza atan @berilhaklidir adlı kullanıcı, Pembe'nin aldatılmasını 5 aşamada anlattığı enfes bir editle izleyicilerden alkış topladı.
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Show TV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti televizyonda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar popüler.
Dizinin kendi X hesabı zaten birbirinden esprili paylaşımlara imza atarken, izleyiciler de kendi yaptıkları editlerle enfes işler ortaya çıkarıyor.
Son bölümlerin ana konusu olan Apo'nun Pembe'yi Alev'le aldatıp onu terk etmesine sayısız edit gelirken, @berilhaklidir adlı kullanıcının yaptığı bir video görenleri hayran bıraktı.
Pembe'nin nasıl aldatıldığını ve bu konuda nasıl hareket ettiğini aşama aşama gösteren 'Kederin 5 aşaması vardır' adlı editi yayınlayan kullanıcı, dizinin izleyicilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
İşte Pembe'nin gözünden kederin 5 aşaması:
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Söz konusu edite gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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