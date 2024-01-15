Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Aldatılmasına Enfes Bir Edit Yapan Kullanıcıya Beğeni Dolu Yorumlar

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son dönemde sosyal medyadaki en aktif dizi olurken, dizinin fanları da bir o kadar yaratıcı içerikler sunuyorlar. Bunlardan birine imza atan @berilhaklidir adlı kullanıcı, Pembe'nin aldatılmasını 5 aşamada anlattığı enfes bir editle izleyicilerden alkış topladı.