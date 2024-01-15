Acun Ilıcalı, Survivor'da Polis Baskınına Sebep Olan Seda'nın Mesajını Yayınladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da Polis Baskınına Sebep Olan Seda'nın Mesajını Yayınladı
Geçtiğimiz günlerde Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu havaalanında bir kişinin telefonuna yazdığı mesajla ortalığı epey karıştırırken, Acun Ilıcalı ada konseyinde bu mesajı bulup yayınladı.
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Başlayalı henüz birkaç hafta olmasına rağmen aksiyonun bitmediği Survivor'da bir ilk yaşanmış ve Dominik'e polis operasyonu yapılmıştı.
Kolombiya ödülüne giderken havaalanında birisinin telefonunu alıp babasına mesaj atmak isteyen Seda'nın yazdığı mesaj büyük bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verirken, telefonun sahibi Seda'nın kaçırıldığını zannetmişti.
Söz konusu olayla havaalanında 1 saat bekletilen yarışmacılar gerçekler ortaya çıkınca salınırken, Acun Ilıcalı bu hareketinden dolayı Seda'ya 5 kez ödülden men cezası vermişti.
Babasına ne mesaj yazdığını tam olarak hatırlamadığını belirten Seda'nın bu hareketi herkesi şoke ederken, Acun Ilıcalı ada konseyinde Seda'nın mesajına eriştiklerini söyledi.
Seda'nın yazdığı mesajı yarışmacılara gösteren Ilıcalı, Seda'nın bir yardım çağrısı olarak kabul edilen "SOS" yazdığının ayrıca altını çizerek sebebini sordu.
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İşte o anlar:
"Please my dad this not. SOS" yazan Seda'nın mesajının her yere çekilebileceği aşikar olurken, kendi mesajını gören Seda büyük şaşkınlık yaşadı.
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Allah kimseye gerizekalı bir evlat, arkadaş ya da yarışmacı vermesin. Protein de almıyor, iyice tek hücreliye bağlar bu kız.
kurgu kurgu kurgu... nasıl olsa tv karşısında iq ortalaması 10 olan bir kitle var. Ne saçmalık verirsen onu izliyorlar