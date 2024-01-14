Yargı'da Herkesi Üzen Veda: Metin Amirin Ölümü İzleyiciyi 'Derinden' Yaraladı!
Yargı'da Herkesi Üzen Veda: Metin Amirin Ölümü İzleyiciyi 'Derinden' Yaraladı!
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Yargı dizisi muhteşem olay örgüsü ve toplumsal olaylara yönelik işleyişiyle her hafta izleyiciden beğeni toplamayı başarıyor.
Her daim IlCey'in yanında olan Metin Amirin diziden ayrılacağı daha önceden duyurulmuştu.
Şehit olduğu ve Ilgaz'ın babasını gördüğü sahne herkesi derinden yaraladı.
Metin Amirin ölümüne gelen yorumlar daha fazla üzülmemize yol açtı!
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Yargı yine yaktı ciğerlerimizi...
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