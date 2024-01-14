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Yargı'da Herkesi Üzen Veda: Metin Amirin Ölümü İzleyiciyi 'Derinden' Yaraladı!

Yargı'da Herkesi Üzen Veda: Metin Amirin Ölümü İzleyiciyi 'Derinden' Yaraladı!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
14.01.2024 - 23:52

Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen ve toplumsal olaylara her daim değinen Yargı'da izleyiciyi fazlasıyla üzen bir veda gerçekleşti. Metin Amirin diziden ayrılması izleyiciyi yasa boğdu.

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Yargı dizisi muhteşem olay örgüsü ve toplumsal olaylara yönelik işleyişiyle her hafta izleyiciden beğeni toplamayı başarıyor.

Yargı dizisi muhteşem olay örgüsü ve toplumsal olaylara yönelik işleyişiyle her hafta izleyiciden beğeni toplamayı başarıyor.

Her daim IlCey'in yanında olan Metin Amirin diziden ayrılacağı daha önceden duyurulmuştu.

Her daim IlCey'in yanında olan Metin Amirin diziden ayrılacağı daha önceden duyurulmuştu.

Şehit olduğu ve Ilgaz'ın babasını gördüğü sahne herkesi derinden yaraladı.

Metin Amirin ölümüne gelen yorumlar daha fazla üzülmemize yol açtı!

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Yargı yine yaktı ciğerlerimizi...

Yargı yine yaktı ciğerlerimizi...
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