Evde Kullanılabilecek En İyi Lazer Cihazları: Ev Tipi Lazer Cihazı Neye Göre Seçilir?

Ev tipi lazer epilasyon cihazı almayı düşünüyorsanız aklınızdaki ilk sorular muhtemelen, “IPL mi diyot lazer mi daha etkili, evde lazer tüy alma gerçekten güvenli mi ve 2026’nın en iyi ev tipi lazer cihazı hangisi?” şeklinde. Philips Lumea, Braun Silk Expert Pro, Ulike ve Jovs gibi markalar; cilt tonu sensörleri, safir soğutma ve yüksek atım kapasiteleriyle salon deneyimini eve taşımayı vadediyor. Peki joule değeri ne kadar önemli, kaç seansta sonuç alınır ve hangi cilt tonuna hangi cihaz uygun? Cihaz seçiminde en kritik nokta ise sıklıkla atlanıyor: tüy rengi ile cilt tonu arasındaki kontrast. Sizler için teknoloji karşılaştırmasından marka bazlı incelemeye, fiyat aralıklarından güvenli kullanım ipuçlarına kadar merak edilen her şeyi derledik…