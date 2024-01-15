Görüş Bildir
Haberler
TV
Kandırıldık mı? Dizilerdeki Araba Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Kandırıldık mı? Dizilerdeki Araba Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
15.01.2024 - 09:50

TikTok'ta bir kullanıcı Yalı Çapkını setine denk geldiği anları paylaştı. Dizilerdeki araba sahnelerinin nasıl çekildiği ise ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cansuyesill
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dizi ve filmlerde bize gösterilen dünyanın aslında nasıl ortaya çıktığını hepimiz merak ederiz. Set ortamından bahsediyoruz.

Dizi ve filmlerde bize gösterilen dünyanın aslında nasıl ortaya çıktığını hepimiz merak ederiz. Set ortamından bahsediyoruz.

Saatlerce mesai harcanıp bizim heyecanla izlediğimiz birçok sahnenin nasıl çekildiğini merak ediyoruz.

Saatlerce mesai harcanıp bizim heyecanla izlediğimiz birçok sahnenin nasıl çekildiğini merak ediyoruz.

Hatırlarsınız TikTok sayesinde Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesinin nasıl çekildiğini öğrenmiştik.

Hatırlarsınız TikTok sayesinde Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesinin nasıl çekildiğini öğrenmiştik.

Size burada göstermiştik.

Şimdi de sık sık dizilerde izlediğimiz araba sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Aslında biz normal her araç gibi yolda gittiklerini düşünüyorduk fakat durum hiç öyle değilmiş.

Şimdi de sık sık dizilerde izlediğimiz araba sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Aslında biz normal her araç gibi yolda gittiklerini düşünüyorduk fakat durum hiç öyle değilmiş.

@cansuyesill isimli bir kullanıcı Yalı Çapkını'ndaki Ferit'in arabasını çekim esnasında görüntüledi. Aracın set ekibiyle birlikte bir tır üzerinde gittiği görüldü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?