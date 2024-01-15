Kandırıldık mı? Dizilerdeki Araba Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kandırıldık mı? Dizilerdeki Araba Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@cansuyesill
TikTok'ta bir kullanıcı Yalı Çapkını setine denk geldiği anları paylaştı. Dizilerdeki araba sahnelerinin nasıl çekildiği ise ortaya çıktı.
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Dizi ve filmlerde bize gösterilen dünyanın aslında nasıl ortaya çıktığını hepimiz merak ederiz. Set ortamından bahsediyoruz.
Saatlerce mesai harcanıp bizim heyecanla izlediğimiz birçok sahnenin nasıl çekildiğini merak ediyoruz.
Hatırlarsınız TikTok sayesinde Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesinin nasıl çekildiğini öğrenmiştik.
Şimdi de sık sık dizilerde izlediğimiz araba sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Aslında biz normal her araç gibi yolda gittiklerini düşünüyorduk fakat durum hiç öyle değilmiş.
@cansuyesill isimli bir kullanıcı Yalı Çapkını'ndaki Ferit'in arabasını çekim esnasında görüntüledi. Aracın set ekibiyle birlikte bir tır üzerinde gittiği görüldü.
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