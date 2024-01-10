Survivor'da Turabi'nin +18 Fotoğraflarını Hatırlatan Ogeday'a Avatar Atakan'dan Uyarı Geldi!

Survivor All Star başlar başlamaz Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu. Son yayınlanan fragmanda yine gerilen ikili geçmişi ortaya serdi. Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı. Eski yarışmacı Avatar Atakan'dan da Ogeday'a uyarı geldi.