Survivor'da Turabi'nin +18 Fotoğraflarını Hatırlatan Ogeday'a Avatar Atakan'dan Uyarı Geldi!
Survivor'da Turabi'nin +18 Fotoğraflarını Hatırlatan Ogeday'a Avatar Atakan'dan Uyarı Geldi!
Survivor All Star başlar başlamaz Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu. Son yayınlanan fragmanda yine gerilen ikili geçmişi ortaya serdi. Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı. Eski yarışmacı Avatar Atakan'dan da Ogeday'a uyarı geldi.
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Survivor All Star yeni sezonuyla mekana giriş yapmasının ardından oyunlarından ziyade programda yaşanan olaylarla gündeme geliyor. Yarışmacıların performansları yerine birbirlerine söyledikleri acımasız sözleri konuşuyoruz, tartışıyoruz.
Ogeday ve Turabi de o yarışmacılardan oldu. Yeni bölüm fragmanında Turabi ve Ogeday ikilisi yine gerildi.
Turabi'nin "Sen burda aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum" sözlerinin üzerine Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Ogeday'ın bu hatırlatmasının ardından eski yarışmacı Avatar Atakan'dan uyarı geldi.
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Avatar Atakan, "Ogeday sen öyle biri degilsin oğlum. Bu konuşma tribi ne? Kimin gazına geldin senin üslubun daha farklı. Acil Ogeday'ı birinin uyandırması lazım. Kardeşime bu tarz gitmemiş." dedi.
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