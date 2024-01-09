İlk Vukuatı Değil! Survivor Seda'nın 2010'da Ödül Sırasında Karıştığı Şoke Eden Olay
İlk Vukuatı Değil! Survivor Seda'nın 2010'da Ödül Sırasında Karıştığı Şoke Eden Olay
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Survivor All Star'ın son fragmanında Acun Ilıcalı, Dominik polisi tarafından kendilerine operasyon yapıldığını açıklamıştı.
Herkes olayı merak ederken yeni bölümde Acun Ilıcalı operasyon nedenini söylemişti ve herkes şoke olmuştu.
Yarışmacı Seda'nın Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istediği, mesaj gitmeyince de telefonun sahibine not bıraktığı ve telefon sahibinin Seda'nın kaçırıldığını düşündüğü ve durumu polise bildirdiği ortaya çıkmıştı.
Bu olayın ardından da Seda'nın 2010 yılındaki olayı hatırlatıldı. Eskiden sizin de bildiğiniz gibi ödüller çok büyüktü. 2010 yılının en unutulmaz ödülü de 50 Cent konseriydi.
Seda'nın takımı ödülü kazanıp 50 Cent konserine gitmişti. Konser sırasında sahneden bir havlu atılmıştı ve yabancı bir kadın havluyu kapmıştı.
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Bunu gören Seda da kadının saçlarına yapışmıştı. Konser sırasında saç baş yolmalı bir kavgaya tutuşmuştu.
Bu olay da o dönem çok konuşulmuştu. "Operasyon yapıldı" açıklaması gelince eski izleyicilerin aklına direkt Seda gelmiştir.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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