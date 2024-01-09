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İlk Vukuatı Değil! Survivor Seda'nın 2010'da Ödül Sırasında Karıştığı Şoke Eden Olay

İlk Vukuatı Değil! Survivor Seda'nın 2010'da Ödül Sırasında Karıştığı Şoke Eden Olay

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
09.01.2024 - 11:25

Dominik polisi tarafından Survivor'a operasyon yapılmasına neden olan yarışmacı Seda'nın 2010 yılında ödül olan 50 Cent konserinde saç baş yolmalı kavga etmesi yeniden gündem oldu.

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Survivor All Star'ın son fragmanında Acun Ilıcalı, Dominik polisi tarafından kendilerine operasyon yapıldığını açıklamıştı.

Survivor All Star'ın son fragmanında Acun Ilıcalı, Dominik polisi tarafından kendilerine operasyon yapıldığını açıklamıştı.

Herkes olayı merak ederken yeni bölümde Acun Ilıcalı operasyon nedenini söylemişti ve herkes şoke olmuştu.

Herkes olayı merak ederken yeni bölümde Acun Ilıcalı operasyon nedenini söylemişti ve herkes şoke olmuştu.

Yarışmacı Seda'nın Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istediği, mesaj gitmeyince de telefonun sahibine not bıraktığı ve telefon sahibinin Seda'nın kaçırıldığını düşündüğü ve durumu polise bildirdiği ortaya çıkmıştı.

Yarışmacı Seda'nın Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istediği, mesaj gitmeyince de telefonun sahibine not bıraktığı ve telefon sahibinin Seda'nın kaçırıldığını düşündüğü ve durumu polise bildirdiği ortaya çıkmıştı.

O anları ve yorumları buradan okuyabilirsiniz:

Bu olayın ardından da Seda'nın 2010 yılındaki olayı hatırlatıldı. Eskiden sizin de bildiğiniz gibi ödüller çok büyüktü. 2010 yılının en unutulmaz ödülü de 50 Cent konseriydi.

Bu olayın ardından da Seda'nın 2010 yılındaki olayı hatırlatıldı. Eskiden sizin de bildiğiniz gibi ödüller çok büyüktü. 2010 yılının en unutulmaz ödülü de 50 Cent konseriydi.

Seda'nın takımı ödülü kazanıp 50 Cent konserine gitmişti. Konser sırasında sahneden bir havlu atılmıştı ve yabancı bir kadın havluyu kapmıştı.

Seda'nın takımı ödülü kazanıp 50 Cent konserine gitmişti. Konser sırasında sahneden bir havlu atılmıştı ve yabancı bir kadın havluyu kapmıştı.
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Bunu gören Seda da kadının saçlarına yapışmıştı. Konser sırasında saç baş yolmalı bir kavgaya tutuşmuştu.

Bunu gören Seda da kadının saçlarına yapışmıştı. Konser sırasında saç baş yolmalı bir kavgaya tutuşmuştu.

Bu olay da o dönem çok konuşulmuştu. "Operasyon yapıldı" açıklaması gelince eski izleyicilerin aklına direkt Seda gelmiştir.

Bu olay da o dönem çok konuşulmuştu. "Operasyon yapıldı" açıklaması gelince eski izleyicilerin aklına direkt Seda gelmiştir.

Hiç şaşırtmıyor çünkü. 😂

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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