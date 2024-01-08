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Survivor All Star'da Dominik Polisinin Operasyon Yapmasına Sebep Olan Olay Ortaya Çıktı!

Survivor All Star'da Dominik Polisinin Operasyon Yapmasına Sebep Olan Olay Ortaya Çıktı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
08.01.2024 - 23:36

Survivor All Star'da benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ödül oyununun ardından Kolombiya'ya giden Survivor yarışmacılarına neden polisin operasyon düzenlediği ortaya çıktı.

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Survivor'da ödül oyununun ardından yarışmacılara Kolombiya ödülü verildi.

Survivor'da ödül oyununun ardından yarışmacılara Kolombiya ödülü verildi.

Ancak Acun Ilıcalı bu ödül sonunda Dominik polisinin bir operasyon düzenlediğini ifade etmişti.

Ancak Acun Ilıcalı bu ödül sonunda Dominik polisinin bir operasyon düzenlediğini ifade etmişti.

Fragmanla ilgili detayları burada anlatmıştık:

Meğer Seda, Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istemiş. Tek isteği ona iyi olduğunu söylemekmiş.

Mesaj gitmeyince de telefonun sahibine bir not yazmış. Ancak telefon sahibi bu notu "Kaçırıldım" olarak algılamış ve durumu polise bildirmiş.

Mesaj gitmeyince de telefonun sahibine bir not yazmış. Ancak telefon sahibi bu notu "Kaçırıldım" olarak algılamış ve durumu polise bildirmiş.

Telefonun sahibi genç kadının durumu polise bildirmesi üzerine, Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenlemiş.

Telefonun sahibi genç kadının durumu polise bildirmesi üzerine, Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenlemiş.
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İki ülke polisini birbirine katan bu durum sonunda Survivor yarışmacıları havaalanında 1 saat bekletilmiş.

İki ülke polisini birbirine katan bu durum sonunda Survivor yarışmacıları havaalanında 1 saat bekletilmiş.

Seda'nın bu davranışı ortalığı birbirine katarken kendisinin de 5 ödülden yararlanmama cezası almasına yol açtı.

Bu olaya sosyal medyadan yorum yağdı.

Bu olaya sosyal medyadan yorum yağdı.
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