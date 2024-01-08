MasterChef All Star'da Serhat ve Barbaros'un Final Yemeği İçin Esra'ya Yardım Etmesi Gündem Oldu!

MasterChef All Star'ın 6 ay süren ekran macerası sona erdi. Hiçbir profesyonel eğitim almadan, tam 13 kez potaya girmesine rağmen başarıyla çıkan Esra MasterChef'in şampiyonu oldu. Şampiyonluğunun ilan edilmesinden sonra iki kez Serhat ve Barbaros'a teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmayan Esra'ya sosyal medyadan yorum yağdı.