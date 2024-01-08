MasterChef All Star'da Serhat ve Barbaros'un Final Yemeği İçin Esra'ya Yardım Etmesi Gündem Oldu!
MasterChef All Star'da Serhat ve Barbaros'un Final Yemeği İçin Esra'ya Yardım Etmesi Gündem Oldu!
MasterChef All Star'ın 6 ay süren ekran macerası sona erdi. Hiçbir profesyonel eğitim almadan, tam 13 kez potaya girmesine rağmen başarıyla çıkan Esra MasterChef'in şampiyonu oldu. Şampiyonluğunun ilan edilmesinden sonra iki kez Serhat ve Barbaros'a teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmayan Esra'ya sosyal medyadan yorum yağdı.
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MasterChef All Star'ın aylar süren mücadelesi sona erdi.
Hiçbir profesyonel eğitim almayan ve yarışma süresince 13 kez potaya giren Esra, MasterChef All Star'ın şampiyonu oldu.
Şampiyonluğunun açıklanmasından hemen sonra Esra iki kez Serhat ve Barbaros'a teşekkür etti.
Katıldığı Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programında da final tabağının oluşmasında Serhat ve Barbaros'un desteğinden tekrar söz etti.
Şampiyonluk yarışında rakip olmalarına ve hatta Serhat'ın yarışmaya hiç katılmamasına rağmen Esra'ya böyle büyük bir destek vermiş olmaları sosyal medyadan takdir topladı.
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Yarışmada olmamasına rağmen oluşmasına katkı sağladığı tabağın şampiyonluk alması da Serhat'ın bir kez daha övülmesini sağladı.
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