Aldatırken Karısına Yakalanan Sihirbaz: 'Pelerinimi Unuttuğum İçin Bornoz Giymiştim'

Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. O olayda, palyaçoluk yapan Bahar, sihirbazlık yapan Özgür isimli eşinin kendisini aldattığını iddia etti.
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Bir otel odasında üzerinde bornozla asistanı ile sihirbazlık denemesi yaptığını anlatan Özgür, eşini çileden çıkardı.
Eşinin kıskançlık yaptığını, aldatma olmadığını savunan Özgür o anlarda, "Kesme sahnesinde üstüme düştü. Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" dedi.
İşte o anlar: 👇
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