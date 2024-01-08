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Aldatırken Karısına Yakalanan Sihirbaz: 'Pelerinimi Unuttuğum İçin Bornoz Giymiştim'

Aldatırken Karısına Yakalanan Sihirbaz: 'Pelerinimi Unuttuğum İçin Bornoz Giymiştim'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 17:57

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Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. O olayda, palyaçoluk yapan Bahar, sihirbazlık yapan Özgür isimli eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

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Bir otel odasında üzerinde bornozla asistanı ile sihirbazlık denemesi yaptığını anlatan Özgür, eşini çileden çıkardı.

Bir otel odasında üzerinde bornozla asistanı ile sihirbazlık denemesi yaptığını anlatan Özgür, eşini çileden çıkardı.

Eşinin kıskançlık yaptığını, aldatma olmadığını savunan Özgür o anlarda, "Kesme sahnesinde üstüme düştü. Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" dedi.

Eşinin kıskançlık yaptığını, aldatma olmadığını savunan Özgür o anlarda, "Kesme sahnesinde üstüme düştü. Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" dedi.

İşte o anlar: 👇

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