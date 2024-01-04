Metro Yolculuğu Sırasında Birçok Vatandaşın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Gündem Oldu

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TikTok'ta yapılan paylaşımda metroda yolculuk eden vatandaşların yorgun ve uykusuz halleri görülüyor.
Sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşları gösterdiği iddia edilen o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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Abi beden yorgunluğunu bırak zihinsel yorgunluk var bide ve o daha kötü bişey. Uzun çalışma saatleri, sabahın karanlığında güne başlamak falan enerji mi kalı... Devamını Gör
hayatın gerçekleri bunlar.. kimi dışarıda kimi evde çalışır.. 😊
yüksek çalışma saatleri ve karşılığını alamayan insanlar bu düzen batsın
çin modeli türkiye .....