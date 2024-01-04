Görüş Bildir
Haberler
Video
Metro Yolculuğu Sırasında Birçok Vatandaşın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Gündem Oldu

Metro Yolculuğu Sırasında Birçok Vatandaşın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 20:22

İçerik Devam Ediyor

'@isnelhamza' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan gencin bir metro içerisinde seyahat eden vatandaşlara ait paylaşımı gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TikTok'ta yapılan paylaşımda metroda yolculuk eden vatandaşların yorgun ve uykusuz halleri görülüyor.

TikTok'ta yapılan paylaşımda metroda yolculuk eden vatandaşların yorgun ve uykusuz halleri görülüyor.

Sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşları gösterdiği iddia edilen o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşları gösterdiği iddia edilen o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
7
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Abi beden yorgunluğunu bırak zihinsel yorgunluk var bide ve o daha kötü bişey. Uzun çalışma saatleri, sabahın karanlığında güne başlamak falan enerji mi kalı... Devamını Gör

grandport

hayatın gerçekleri bunlar.. kimi dışarıda kimi evde çalışır.. 😊

Üzeyir Akkan

yüksek çalışma saatleri ve karşılığını alamayan insanlar bu düzen batsın

HUSUSY

çin modeli türkiye .....