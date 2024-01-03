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Türkiye'den Gelen Mühendislik Öğrencisine Geometri Sorusu Soran Gurbetçi İnşaat İşçicisinin Beyin Yakan Anları

Türkiye'den Gelen Mühendislik Öğrencisine Geometri Sorusu Soran Gurbetçi İnşaat İşçicisinin Beyin Yakan Anları

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 21:26

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'@ozkan_oz_mannheim' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve Almanya'da inşaat işleriyle uğraşan bir gurbetçinin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Gurbetçi inşaat işçisi adam o anlarda, Türkiye'den geldiğini belirttiği mühendislik öğrencisinden bir geometri sorusunu çözmesini ve üçgenin iç alanının kaç metrekare olduğunu bulmasını istiyor.

Gurbetçi inşaat işçisi adam o anlarda, Türkiye'den geldiğini belirttiği mühendislik öğrencisinden bir geometri sorusunu çözmesini ve üçgenin iç alanının kaç metrekare olduğunu bulmasını istiyor.

Mühendislik öğrencisi olduğu belirtilen o kişi sorunun nasıl çözüleceğini anlatıyor. Ancak yanlış bir şekilde anlatıyor.

Mühendislik öğrencisi olduğu belirtilen o kişi sorunun nasıl çözüleceğini anlatıyor. Ancak yanlış bir şekilde anlatıyor.

Ardından ise gurbetçi inşaat işçisi sorunun nasıl çözüleceğini anlatıyor. O da yanlış anlatıyor.

Lise mezunu olduğunu belirten gurbetçi inşaat işçisi kendi çözümünün doğru olduğunu düşünerek o anlarda ilginç bir kahkaha atıyor.

Lise mezunu olduğunu belirten gurbetçi inşaat işçisi kendi çözümünün doğru olduğunu düşünerek o anlarda ilginç bir kahkaha atıyor.

O gurbetçi, mühendislik öğrencisi ile kendisini kıyasladığı anları da 'Mühendis hesabı mı benim hesabım mı?' diyerek de o anları TikTok'ta paylaştı.

İşte o beyin yakan anlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇
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