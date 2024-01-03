Türkiye'den Gelen Mühendislik Öğrencisine Geometri Sorusu Soran Gurbetçi İnşaat İşçicisinin Beyin Yakan Anları

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Gurbetçi inşaat işçisi adam o anlarda, Türkiye'den geldiğini belirttiği mühendislik öğrencisinden bir geometri sorusunu çözmesini ve üçgenin iç alanının kaç metrekare olduğunu bulmasını istiyor.
Mühendislik öğrencisi olduğu belirtilen o kişi sorunun nasıl çözüleceğini anlatıyor. Ancak yanlış bir şekilde anlatıyor.
Lise mezunu olduğunu belirten gurbetçi inşaat işçisi kendi çözümünün doğru olduğunu düşünerek o anlarda ilginç bir kahkaha atıyor.
İşte o beyin yakan anlar: 👇
O anlara gelen yorumlar: 👇
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