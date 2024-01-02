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Kendisini Taciz Eden Erkeğe Yumruk Atıp Ardından da Akrabalarına Dövdüren Kadın

Kendisini Taciz Eden Erkeğe Yumruk Atıp Ardından da Akrabalarına Dövdüren Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 10:15

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, bir kadının kendisini taciz eden erkeğe yumruk attığı anlar görülüyor.

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Mağaza içerisinde bir şeyler düzenlerken içeri giren erkek müşteri tarafından taciz edilen kadın, kendisini taciz eden erkeğe yumruk atıp dükkana kilitledi.

Mağaza içerisinde bir şeyler düzenlerken içeri giren erkek müşteri tarafından taciz edilen kadın, kendisini taciz eden erkeğe yumruk atıp dükkana kilitledi.

Yumruk attığı dükkana kilitleyen kadın ardından ise durumu akrabalarına haber verdi. Dükkana gelen akrabalar ise tacizciyi dövdü.

Yumruk attığı dükkana kilitleyen kadın ardından ise durumu akrabalarına haber verdi. Dükkana gelen akrabalar ise tacizciyi dövdü.

O anlar ise dükkanın içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Tacizciye yumruk atan kadının o anları: 👇

Dükkana gelen akrabaların tacizciyi dövdükleri anlar: 👇

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