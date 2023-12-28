Hint Turist Türkiye'de Gördüğü Ferrari Polis Aracını Paylaştı: 'Ekonomik Kriz Nerede?'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hemen hemen her gün yeni bir suç örgütünün çökertildiği bilgisini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çökertilen suç örgütlerinin el konulan araçlarından bazıları ise geçtiğimiz günlerde emniyete tahsis edildi. Sosyal medyada da çokça konuşulan araçlarla ilgili turistler de paylaşım yapmaya başladılar.
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Arshia Ahuja isimli Hint bir turist, İstanbul'da gördüğü Ferrari marka polis aracına şaşkınlığını paylaştığı bir video ile duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 23 araçtan bazıları İstanbul'un çeşitli noktalarında sergilenirken o araçları gören Hint turist, 'Türkiye'de ekonomik kriz nerede?' dedi.
İşte o görüntüler: 👇
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Tatlım kriz devlette değil ki :) Ayrıca itibardan tasarruf olmaz. Hiç bilmiyorsunuz bazı şeyleri :)))))
ne bilsin onlar vizyonu, itibarı falan :p
İtibar ve vizyon diyoruz biz buna bacım sadece bize özel bı durum 😎 bide sor bakalım yakıt masrafını hangi enayiler verecek diye 🤣
Hani bi vıdoe vardıya bacım ben sana şimdi enehtarların yerini nasıl kodlıyım diye 😅 Türkçe bilene laf anlatılmıyor buna nasıl anlatıcan kodlamayı nasıl yapı... Devamını Gör
Peki bu arabalar niye burada ne oldu da burada diye düşünmüş mü acaba sanki biz kendimiz satın aldık bu arabaları devletimizden para çaldılar o şerefsiz yaba... Devamını Gör