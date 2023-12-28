Görüş Bildir
Haberler
Video
Hint Turist Türkiye'de Gördüğü Ferrari Polis Aracını Paylaştı: 'Ekonomik Kriz Nerede?'

Hint Turist Türkiye'de Gördüğü Ferrari Polis Aracını Paylaştı: 'Ekonomik Kriz Nerede?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 15:39

İçerik Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hemen hemen her gün yeni bir suç örgütünün çökertildiği bilgisini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çökertilen suç örgütlerinin el konulan araçlarından bazıları ise geçtiğimiz günlerde emniyete tahsis edildi. Sosyal medyada da çokça konuşulan araçlarla ilgili turistler de paylaşım yapmaya başladılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arshia Ahuja isimli Hint bir turist, İstanbul'da gördüğü Ferrari marka polis aracına şaşkınlığını paylaştığı bir video ile duyurdu.

Arshia Ahuja isimli Hint bir turist, İstanbul'da gördüğü Ferrari marka polis aracına şaşkınlığını paylaştığı bir video ile duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 23 araçtan bazıları İstanbul'un çeşitli noktalarında sergilenirken o araçları gören Hint turist, 'Türkiye'de ekonomik kriz nerede?' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 23 araçtan bazıları İstanbul'un çeşitli noktalarında sergilenirken o araçları gören Hint turist, 'Türkiye'de ekonomik kriz nerede?' dedi.

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
8
6
4
3
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yengegeldikmi

Tatlım kriz devlette değil ki :) Ayrıca itibardan tasarruf olmaz. Hiç bilmiyorsunuz bazı şeyleri :)))))

mamamia

ne bilsin onlar vizyonu, itibarı falan :p

mamamia

İtibar ve vizyon diyoruz biz buna bacım sadece bize özel bı durum 😎 bide sor bakalım yakıt masrafını hangi enayiler verecek diye 🤣

..

Hani bi vıdoe vardıya bacım ben sana şimdi enehtarların yerini nasıl kodlıyım diye 😅 Türkçe bilene laf anlatılmıyor buna nasıl anlatıcan kodlamayı nasıl yapı... Devamını Gör

Mehmet akif Kapıcıoğlu

Peki bu arabalar niye burada ne oldu da burada diye düşünmüş mü acaba sanki biz kendimiz satın aldık bu arabaları devletimizden para çaldılar o şerefsiz yaba... Devamını Gör