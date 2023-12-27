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Abisinin Bilgisayarını Ele Geçirip Patlamış Mısır Eşliğinde Niloya İzleyen Ufaklığın Aşırı Sevimli Anları

Abisinin Bilgisayarını Ele Geçirip Patlamış Mısır Eşliğinde Niloya İzleyen Ufaklığın Aşırı Sevimli Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 11:27

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Nisa Kırbaş isimli dünyalar tatlısı ve sosyal medya fenomeni ufaklığın, abisinin bilgisayarını ele geçirdiği anlar viral oldu.

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"@nisakrbas" ismiyle annesi tarafından TikTok'ta görüntüleri paylaşılan ve 300 binden de fazla takipçisi bulunan Nisa Kırbaş, o anlarda abisinin bilgisayarını ele geçirip Niloya izlerken görülüyor.

"@nisakrbas" ismiyle annesi tarafından TikTok'ta görüntüleri paylaşılan ve 300 binden de fazla takipçisi bulunan Nisa Kırbaş, o anlarda abisinin bilgisayarını ele geçirip Niloya izlerken görülüyor.

Eline patlamış mısır alıp Niloya izleyen ufaklığın o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.

Eline patlamış mısır alıp Niloya izleyen ufaklığın o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.

İşte o anlar: 👇

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Egemen Kullakcı

kurguda ülkece çok ilerledik.

ömer

Çocuktan kulaklığı çıkarsanıza rahat rahat izlesin bizim bile kafamız yamuk yumuk oluyor sonra 🤦🏻‍♂️