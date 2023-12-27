Fatih Altaylı Şehitlerimize Ağladı: 'O Çocukların Ölümüne Üzülmemek Mümkün Değil, Bunun Partisi Yok'

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube'da gündemi yorumladığı yayınında kaybettiğimiz şehitlerimize ağladı.
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Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafundan gerçekleştirilen hain saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan şehit haberi ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Altaylı da gündemi yorumladığı yayınında şehitlerimiz için gözyaşı dökerken, "O 20-21-22-23 yaşında çocukların ölümüne üzülmemesi mümkün değil. Hani bunun partisi martisi yok. Ne istersin o çocuklardan derdin ne? Derdin ne köpek sürüsü? Derdin ne it sürüsü? İnsan değil bunlar" dedi.
İşte o anlar: 👇
Fatih Altaylı'nın YouTube yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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