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Fatih Altaylı Şehitlerimize Ağladı: 'O Çocukların Ölümüne Üzülmemek Mümkün Değil, Bunun Partisi Yok'

Fatih Altaylı Şehitlerimize Ağladı: 'O Çocukların Ölümüne Üzülmemek Mümkün Değil, Bunun Partisi Yok'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 11:11

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube'da gündemi yorumladığı yayınında kaybettiğimiz şehitlerimize ağladı.

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Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafundan gerçekleştirilen hain saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan şehit haberi ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafundan gerçekleştirilen hain saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan şehit haberi ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Fatih Altaylı yaşanan terör saldırısı ile ilgili yazdığı yazıda da 'Ne hikmetse seçim yaklaşınca terör kendini göstermeye başladı' demişti: 👇

Altaylı da gündemi yorumladığı yayınında şehitlerimiz için gözyaşı dökerken, "O 20-21-22-23 yaşında çocukların ölümüne üzülmemesi mümkün değil. Hani bunun partisi martisi yok. Ne istersin o çocuklardan derdin ne? Derdin ne köpek sürüsü? Derdin ne it sürüsü? İnsan değil bunlar" dedi.

Altaylı da gündemi yorumladığı yayınında şehitlerimiz için gözyaşı dökerken, "O 20-21-22-23 yaşında çocukların ölümüne üzülmemesi mümkün değil. Hani bunun partisi martisi yok. Ne istersin o çocuklardan derdin ne? Derdin ne köpek sürüsü? Derdin ne it sürüsü? İnsan değil bunlar" dedi.

İşte o anlar: 👇

Fatih Altaylı'nın YouTube yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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