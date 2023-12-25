Fatih Altaylı'dan Seçim ve Terör Yazısı: "Ne Hikmetse Seçim Yaklaşınca Terör Kendini Göstermeye Başladı"
Fatih Altaylı'dan Seçim ve Terör Yazısı: "Ne Hikmetse Seçim Yaklaşınca Terör Kendini Göstermeye Başladı"
Gazeteci Fatih Altaylı, peş peşe gelen şehit haberleri sonrası dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Türkiye'de seçim dönemine giderken şehit haberlerinin arttığına dikkat çekti.
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Irak’ın kuzeyinde önceki gün gerçekleşen hain terör saldırısında 12 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye'nin yüreğini yakan haberler sonrası başlatılan operasyonlarda ise şu ana kadar 30'u aşkın terörist etkisiz hale getirildi.
"Şehitlerin ölümünde kimlerin bir zerre sorumluluğu var ise eğer… Allah hepsini kahretsin…" diyen gazeteci Fatih Altaylı yazısında ayrıca seçim dönemlerinde 'nedense' terör saldırılarının arttığını öne sürdü.
Altaylı şunları yazdı: "Ne hikmetse, her zaman olduğu gibi 'seçim yaklaşınca' terör yeniden kendini göstermeye başladı."
"Seçim takvimi açıklanır, adaylar belirlenir, YSK listeleri açıklar, liderler mitinglere başlar ve terör hortlar."
Fatih Altaylı'nın konuşması ⬇️
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