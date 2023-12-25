İçişleri Bakanı, "Gereği Yapıldı" Notuyla Paylaştı! Şehitleri Çirkin Sözlerle Hedef Alan Şahıs Yakalandı
İçişleri Bakanı, "Gereği Yapıldı" Notuyla Paylaştı! Şehitleri Çirkin Sözlerle Hedef Alan Şahıs Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit haberleri sonrası sosyal medyadan Türk askerini hedef alan şahsın yakalandığını, 'Gereği yapıldı' notuyla paylaştı.
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Türkiye peş peşe verdiği 12 şehidin yasını tutarken, sosyal medyada anonim hesaplar üzerinden kin ve nefret dili kullanılarak yapılan bazı paylaşımlar dikkat çekmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden Türk askerine hakaret eden bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımda, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınan O.K'nın paylaşımlarında, "Ben Allah’ın elçisi... Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. Türk askeri, seni kazıklara oturtup cehenneme göndereceğim." gibi yorumlarda bulunduğu tespit edilmişti.
Ali Yerlikaya'nın paylaşımı ⬇️
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