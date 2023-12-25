Yeşim Salkım'dan Şehit Paylaşımına Tepki Gösteren Kullanıcıya Küfürlü Yanıt!
Yeşim Salkım'dan Şehit Paylaşımına Tepki Gösteren Kullanıcıya Küfürlü Yanıt!
Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 12 askerimizin şehit olmasının ardından Yeşim Salkım, 'Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma, çadır ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanıyor.' sözleriyle isyan etmişti. Salkım'ın bu paylaşımına bir kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcıya sinirlenen ünlü isim küfürlü yanıt verdi.
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Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı haberin ardından birçok isim gibi Yeşim Salkım da aktif kullandığı sosyal medya hesabından isyan etti.
Salkım, "Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma, çadır ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanıyor." sözleriyle askerlerin bulunduğu duruma dikkat çekti.
Ardından da bir kullanıcı Yeşim Salkım'ın bu paylaşımına "Sınır nasıl korunur Yeşim Hanım? Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip boğaz manzaralı yalılarda mı sınırlarımız korunur?" diyerek yanıt verdi.
Bu yanıtı gören Salkım da "Ben 54 yaşındayım 25 sene önce boşandım bilmem sen önce annene sor istersen" dedi.
Birbirlerine cevap vermekten geri durmayan ikilinin arasındaki diyalog giderek yükseldi. Kullanıcı, "Ben senin yaptığın gibi senin annen üzerinden sana yürümeyeceğim. Senin günahını annene yüklemeyeceğim" ifadesini kullandı.
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Yeşim Salkım da daha fazla dayanamayıp sinirlenerek küfür etti. Salkım, "Şimdi S**tir git sayfamdan büyük yazdım seneye de oku." yanıtını verdi.
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^^Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma, çadır ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanı... Devamını Gör
yesim salkim,olur da bu sayfayi yorumlari okursan sunu soylemek istiyorum sana.hayatta hic bir unluye vs hayranligim yojtur sacm abulirum o isleri.ama senin ... Devamını Gör
yeşim salkımı o iğrenç rezil leş irin ve kusmuk kokan geçmişinden vurmayacağım ama sen kimsin be o... arkadaş bizim sanatımızda sanatçımızda çok ucuz be arka... Devamını Gör