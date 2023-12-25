Yeşim Salkım'dan Şehit Paylaşımına Tepki Gösteren Kullanıcıya Küfürlü Yanıt!

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 12 askerimizin şehit olmasının ardından Yeşim Salkım, 'Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma, çadır ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanıyor.' sözleriyle isyan etmişti. Salkım'ın bu paylaşımına bir kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcıya sinirlenen ünlü isim küfürlü yanıt verdi.