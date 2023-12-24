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Kadıköy'de Şehitlere Saygı! Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Tek Ses Oldu

Kadıköy'de Şehitlere Saygı! Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Tek Ses Oldu

Şehit Fenerbahçe galatasaray
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.12.2023 - 19:55 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 20:11

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi şehitler unutulmadı. Maçta hem saha içinde hem tribünlerde şehitler için anlamlı mesajlar yer alırken, iki takım taraftarı maç öncesi şehitler için hep bir ağızdan tezahürat yaptı.

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Fenerbahçeli oyuncular karşılaşma öncesi sahaya "Başımız Sağ Olsun" pankartı ile çıktı ve tribünlerden büyük alkış aldı.

Fenerbahçeli oyuncular karşılaşma öncesi sahaya "Başımız Sağ Olsun" pankartı ile çıktı ve tribünlerden büyük alkış aldı.

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Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.

Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda ise şehit olan 12 askerimizin isimleri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda ise şehit olan 12 askerimizin isimleri yer aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıkarken, müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıkarken, müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe taraftaları tek bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

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