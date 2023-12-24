Kadıköy'de Şehitlere Saygı! Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Tek Ses Oldu
Kadıköy'de Şehitlere Saygı! Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Tek Ses Oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi şehitler unutulmadı. Maçta hem saha içinde hem tribünlerde şehitler için anlamlı mesajlar yer alırken, iki takım taraftarı maç öncesi şehitler için hep bir ağızdan tezahürat yaptı.
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Fenerbahçeli oyuncular karşılaşma öncesi sahaya "Başımız Sağ Olsun" pankartı ile çıktı ve tribünlerden büyük alkış aldı.
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Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda ise şehit olan 12 askerimizin isimleri yer aldı.
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıkarken, müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşma öncesi ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe taraftaları tek bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
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