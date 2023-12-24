Köpekle Tezahürat Yapan Fenerbahçeli Taraftarlara Melo'dan Cevap: "Sahasında Kupa Kaldırdığımın Çocukları"
Köpekle Tezahürat Yapan Fenerbahçeli Taraftarlara Melo'dan Cevap: "Sahasında Kupa Kaldırdığımın Çocukları"
Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesi stadyumun etrafında toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, bir köpeği omuzlarına alarak Felipe Melo tezahüratı yapmasının ardından Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından görüntülere cevap verdi.
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Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçeli taraftarlarca "pitbull" sevinciyle akıllarda kalan Felipe Melo yeniden gündeme geldi.
Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftarları bir köpeği omuzlara alarak "Felipe Melo" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçe taraftarlarının "Felipe Melo" tezahüratını köpeği yukarıya kaldırarak yapması bir şekilde Felipe Melo'ya iletildi.
ZSpor tarafından paylaşılan görüntüleri Fener Ajans hesabı "Felipe Melo Kadıköy'de" başlığıyla paylaştı.
Büyük derbi öncesi Galatasaray taraftarlarına başarılar dileyen Felipe Melo, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.
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Galatasaray'a başarılar dileyen Felipe Melo, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarına seslendi.
Felipe Melo'nun köpekle tezahürat yapan Fenerbahçeli taraftarlar için şu paylaşımı yaptı👇
'Sahasında kupa kaldırdığımın çocukları beni unutmamışlar. Bana eski günlerimizi hatırlattığınız için size minnettarım. Bir seneyi daha 'O sene bu sene' hayaliyle geçirmeniz dileklerimle. Şimdiden iyi seneler hepinize.'
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