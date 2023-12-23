PFDK Ceza Yağdırdı: Fred’e 3 Maç, Mert Hakan’a 2 Maç, İstanbulspor’a Puan Silme

İstanbulspor’un, 19.12.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor -Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor’un, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribün F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve 780.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor İdarecisi Muhammet Mete’nin, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor Doktoru Halil Saral’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Fred’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Mert Hakan Yandaş’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakadan men cezası ve 78.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.