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Yapay Zeka Dev Derbinin Kazananını Hatta Skorunu Bile Verdi! Fenerbahçe Galatasaray Derbisini Kim Kazanır?

Yapay Zeka Dev Derbinin Kazananını Hatta Skorunu Bile Verdi! Fenerbahçe Galatasaray Derbisini Kim Kazanır?

Yapay Zeka Fenerbahçe galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.12.2023 - 12:46 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 13:27

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanıyor! 24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Kadıköy'de gerçekleşecek karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı milyonlarca kişinin aklında! Futbol severlerin nefeslerini tuttuğu dev derbi öncesi Google'ın yapay zekası Bard, kimin kazanacağını tahmin etti. Karşılaşmanın kazanını belirlemekle kalmayan Bard skor bile verdi. 

İşte detaylar...

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Google'ın yapay zekası Bard, Fenerbahçe - Galatasaray maçını kimin kazanacağına ilişkin tahminde bulundu!

Google'ın yapay zekası Bard, Fenerbahçe - Galatasaray maçını kimin kazanacağına ilişkin tahminde bulundu!

Futbol severlerin heyecanla beklediği dev derbide Süper Lig'in şampiyonluğunun iki favorisi karşı karşıya gelecek. Lig'in 18. haftasının merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de gerçekleşecek. 

Maç için heyecanlı bekleyiş sürerken yapay zekadan skor tahmini geldi.

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim kazanır?" sorusa ilişkin tahmin yapay zekadan, olası skorlar ile birlikte geldi.

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim kazanır?" sorusa ilişkin tahmin yapay zekadan, olası skorlar ile birlikte geldi.

Google'ın yapay zekası Bard, istatistikler, oranlar ve olasılıkları değerlendirdi. Maça ilişkin skorları verdi. 

Ezeli rekabette bugüne kadar gerçekleşen 397 maçta Fenerbahçe 148 galibiyet aldı. Galatasaray ise 127 galibiyet alarak sahadan ayrıldı. Derbilerin 122'sinde ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Peki, bu kez maçın kazananı kim olacak?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Kazananı Kim Olacak?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Kazananı Kim Olacak?

Google'ın yapay zekası Bard'a göre galibiyet alarak üç puanı cebine koyan takım yüzde 55 ihtimalle Fenerbahçe, yüzde 40 ihtimalle Galatasaray olacak. 

  • Yüzde 55 ihtimalle Fenerbahçe sahadan 2-1 veya 3-1'lik skorla galip ayrılacak. 

  • Yüzde 40 ihtimalle Galatasaray sahadan 2-0 ya da 3-0'lık galip ayrılacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yüzde 5 ihtimalle beraberlik söz konusu olacak!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yüzde 5 ihtimalle beraberlik söz konusu olacak!

Yapay zeka Bard, müsabakanın beraberlik olasılığını da hesapladı. Yüzde 5'lik ihtimalle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2-2 son bularak taraflar sahadan beraberlikle ayrılacak.

Bir tahmin de sizden alalım: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim kazanacak?

Bir tahmin de sizden alalım: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim kazanacak?

Futbol severlerin soluksuz izleyeceği maçın skoruna ilişkin tahmininiz ne? Siz Google'ın yapay zekası Bard'ın, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ilişkin tahminleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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metin tan çözer

Işıkları söndürün. GELİYORUZ 🦁

mamamia

2-1 FB üstünlüğü ile biter gibi geliyor, en kötü berabere 1-1 berabere🤔

Samed Yıldız

2-1 yada 1-0 FB alır diyorum 1-1 beraberlik de olabilir.

Ercüment C

Fenerlilerin yarınki, bahanesi 1-hakem onları tuttu 2- fetöcü bunlar 3- oyuncularımız kırmızı kartlı idi 4-penaltı vermedi bla bla