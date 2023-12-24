Yapay Zeka Dev Derbinin Kazananını Hatta Skorunu Bile Verdi! Fenerbahçe Galatasaray Derbisini Kim Kazanır?

Google'ın yapay zekası Bard, istatistikler, oranlar ve olasılıkları değerlendirdi. Maça ilişkin skorları verdi.

Ezeli rekabette bugüne kadar gerçekleşen 397 maçta Fenerbahçe 148 galibiyet aldı. Galatasaray ise 127 galibiyet alarak sahadan ayrıldı. Derbilerin 122'sinde ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Peki, bu kez maçın kazananı kim olacak?