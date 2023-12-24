Yapay Zeka Dev Derbinin Kazananını Hatta Skorunu Bile Verdi! Fenerbahçe Galatasaray Derbisini Kim Kazanır?
Yapay Zeka Dev Derbinin Kazananını Hatta Skorunu Bile Verdi! Fenerbahçe Galatasaray Derbisini Kim Kazanır?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanıyor! 24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Kadıköy'de gerçekleşecek karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı milyonlarca kişinin aklında! Futbol severlerin nefeslerini tuttuğu dev derbi öncesi Google'ın yapay zekası Bard, kimin kazanacağını tahmin etti. Karşılaşmanın kazanını belirlemekle kalmayan Bard skor bile verdi.
İşte detaylar...
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Google'ın yapay zekası Bard, Fenerbahçe - Galatasaray maçını kimin kazanacağına ilişkin tahminde bulundu!
"Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim kazanır?" sorusa ilişkin tahmin yapay zekadan, olası skorlar ile birlikte geldi.
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Kazananı Kim Olacak?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yüzde 5 ihtimalle beraberlik söz konusu olacak!
Bir tahmin de sizden alalım: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim kazanacak?
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2-1 FB üstünlüğü ile biter gibi geliyor, en kötü berabere 1-1 berabere🤔
2-1 yada 1-0 FB alır diyorum 1-1 beraberlik de olabilir.
Fenerlilerin yarınki, bahanesi 1-hakem onları tuttu 2- fetöcü bunlar 3- oyuncularımız kırmızı kartlı idi 4-penaltı vermedi bla bla