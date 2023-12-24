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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu!

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:52

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de Fred'in yerine İrfan Can Kahveci tercih edildi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilk 11'lerine birlikte bakalım.

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Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, Crespo, İrfan Can, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, Crespo, İrfan Can, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Yedekler: İrfan Can, Samet, Müldür, Bartuğ, İsmail, Emre, Kent, King, Batshuayi.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

Yedekler: Günay, Eyüp, Tete, Halil, Ali Turap, Kazımcan, Ndombele, Zaha, Bakambu.

Sizce derbiyi kim kazanır? Yorumlarda buluşalım!

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