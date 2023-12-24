Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de Fred'in yerine İrfan Can Kahveci tercih edildi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilk 11'lerine birlikte bakalım.