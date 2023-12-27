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Doğum Günü Olan Kadına Şaka Yapmak İsterken Gözüne Bıçak Saplanan Adam

Doğum Günü Olan Kadına Şaka Yapmak İsterken Gözüne Bıçak Saplanan Adam

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 12:09

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerin nerede kaydedildiği hakkında bilgi verilmezken, o anlarda doğum günü olan kadına şaka yapmak için kadının kafasını pastaya gömmeye çalışan bir grup insan görülüyor.

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Doğum günü olan kadının kafasını pastaya gömmeye çalışan grubun içerisinde yer alan adamın ise başına korkunç bir kaza geldi.

Doğum günü olan kadının kafasını pastaya gömmeye çalışan grubun içerisinde yer alan adamın ise başına korkunç bir kaza geldi.

Doğum günü kadınının elinde bulunan bıçak, kafasını pastaya gömmeye çalışan grubun içerisinde yer alan bir adamın gözüne girdi.

Doğum günü kadınının elinde bulunan bıçak, kafasını pastaya gömmeye çalışan grubun içerisinde yer alan bir adamın gözüne girdi.

Paylaşılan görüntülerde yaşanan kazada yaralanan adamın gözü ile ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İşte o korkunç anlar: 👇

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