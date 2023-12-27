'Milyoner Bir Erkekle Birlikte Olmanın En Zor Yanları'nı Açıklayan Kadın: 'Kadınlar Sevgilimi İstiyorlar'

'@lionlindaa' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 'Milyoner bir erkek ile birlikte olmanın en zor yanları' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu
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Dubai'de yaşayan Linda Andrade isimli kadın, yaptığı paylaşımda milyoner bir erkekle birlikte olmanın zor yanlarını 8 maddede açıkladı.
Linda Andrade isimli kadın milyoner bir erkek ile birlikte olmanın en zor yanlarını şu 8 madde ile açıkladı: 👇
İşte o maddelerin açıklandığı TikTok videosu: 👇
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abu dabili mika raun gotum senden daha seksi tipe bak amk
siz insan değil para istiyorsunuz aq eskortlari bı de çıkmış meşru ilişkisi varmış gibi anlatıyor 😂
Aman yarabbi ne dertler var