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'Milyoner Bir Erkekle Birlikte Olmanın En Zor Yanları'nı Açıklayan Kadın: 'Kadınlar Sevgilimi İstiyorlar'

'Milyoner Bir Erkekle Birlikte Olmanın En Zor Yanları'nı Açıklayan Kadın: 'Kadınlar Sevgilimi İstiyorlar'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 12:32

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'@lionlindaa' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 'Milyoner bir erkek ile birlikte olmanın en zor yanları' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu

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Dubai'de yaşayan Linda Andrade isimli kadın, yaptığı paylaşımda milyoner bir erkekle birlikte olmanın zor yanlarını 8 maddede açıkladı.

Dubai'de yaşayan Linda Andrade isimli kadın, yaptığı paylaşımda milyoner bir erkekle birlikte olmanın zor yanlarını 8 maddede açıkladı.

Linda Andrade isimli kadın milyoner bir erkek ile birlikte olmanın en zor yanlarını şu 8 madde ile açıkladı: 👇

Linda Andrade isimli kadın milyoner bir erkek ile birlikte olmanın en zor yanlarını şu 8 madde ile açıkladı: 👇

  • Eşyalarımın çalınmasından korkuyorum. 

  • Her zaman 10/10 olarak görünmek zorundayım.

  • Çok fazla yiyecek var, seçici olmak zorundayım. 

  • Kızlar sevgilimi istiyorlar. 

  • Sevgilim bana çok fazla şey satın alıyor. 

  • Sürekli geziyoruz, yoruldum artık. 

  • Yemekler hep gösterişli bir şekilde geliyor.

  • Araba kullanmama asla izin vermiyor. 

İşte o maddelerin açıklandığı TikTok videosu: 👇

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omer ali

abu dabili mika raun gotum senden daha seksi tipe bak amk

c.ysfalbs

siz insan değil para istiyorsunuz aq eskortlari bı de çıkmış meşru ilişkisi varmış gibi anlatıyor 😂

s.rtc

Aman yarabbi ne dertler var