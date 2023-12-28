Dilini Gözüne Değdirebiliyor: Devasa Dili ile Venom'a Benzetilen Kadının Viral Olan Görüntüsü

Charlena Aquino isimli kadın devasa boyutta bir dile sahip. İlginç yeteneği sayesinde çektiği videolar ile de sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşıyor.
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Charlena Aquino yaptığı son paylaşımlardan birisinde de sadece dilini göstererek TikTok'ta 50 milyondan fazla izlendi.
Charlena Aquino'nun o videosuna ise birçok kişi Venom benzetmesi yaptı.
Kurgusal bir Amerikan süper kahramanı olan Venom'un filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Venom'u ise başarılı oyuncu Tom Hardy canlandırmıştı.
İşte Venom'a benzetilen o kadın: 👇
Charlena Aquino bir başka paylaşımında da dilini gözüne değdirirken görülüyor: 👇
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Hetero ise işlevsiz 🤣🤣🤣
Çizgi filmlerdeki gibi dil içerde rulo gibimi oluyor
Venom ile mim (meme) olmuş bir söz vardır: Performans krem.