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Dilini Gözüne Değdirebiliyor: Devasa Dili ile Venom'a Benzetilen Kadının Viral Olan Görüntüsü

Dilini Gözüne Değdirebiliyor: Devasa Dili ile Venom'a Benzetilen Kadının Viral Olan Görüntüsü

Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 13:28

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Charlena Aquino isimli kadın devasa boyutta bir dile sahip. İlginç yeteneği sayesinde çektiği videolar ile de sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşıyor.

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Charlena Aquino yaptığı son paylaşımlardan birisinde de sadece dilini göstererek TikTok'ta 50 milyondan fazla izlendi.

Charlena Aquino yaptığı son paylaşımlardan birisinde de sadece dilini göstererek TikTok'ta 50 milyondan fazla izlendi.

Charlena Aquino'nun o videosuna ise birçok kişi Venom benzetmesi yaptı.

Charlena Aquino'nun o videosuna ise birçok kişi Venom benzetmesi yaptı.

Kurgusal bir Amerikan süper kahramanı olan Venom'un filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Venom'u ise başarılı oyuncu Tom Hardy canlandırmıştı.

Kurgusal bir Amerikan süper kahramanı olan Venom'un filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Venom'u ise başarılı oyuncu Tom Hardy canlandırmıştı.

İşte Venom'a benzetilen o kadın: 👇

Charlena Aquino bir başka paylaşımında da dilini gözüne değdirirken görülüyor: 👇

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o. k.

Hetero ise işlevsiz 🤣🤣🤣

s.rtc

Çizgi filmlerdeki gibi dil içerde rulo gibimi oluyor

Uğur Balaban

Venom ile mim (meme) olmuş bir söz vardır: Performans krem.