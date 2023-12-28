3 Kız Lise Öğrencisinin Okuldan Kaçtığı Olayı Anlatırken Verdiği Tepkiler ile Gündem Olan Stajyer Öğretmen

'@ireemtufann' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve formasyon alarak stajyer öğretmenlik yaptığını belirten kadın, bir lisede tanık olduğu olayı anlattığı anlar ile gündem oldu.
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İrem o videosunda 3 lise öğrencisi kızın okuldan kaçtığını ve öğretmenleri tarafından ailelerinin aranmasının ardından bir tanesinin sınıfa geri dönerek öğretmene tepki gösterdiğini anlattı.
Okuldan kaçıp sınıfa dönerek 'Hocam neden annemi aradınız?' diyen öğrenci için 'Ne, What, Ne, Nasıl Yani?' şeklinde tepkiler verip 'Sen hocaya hesap sorabilecek bir statüde misin? Ben anlayamadım yani' diyen o stajyer öğretmenin paylaşımı ise sosyal medyada tepki çekti.
İşte o öğretmenin yaptığı paylaşım: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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