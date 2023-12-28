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3 Kız Lise Öğrencisinin Okuldan Kaçtığı Olayı Anlatırken Verdiği Tepkiler ile Gündem Olan Stajyer Öğretmen

3 Kız Lise Öğrencisinin Okuldan Kaçtığı Olayı Anlatırken Verdiği Tepkiler ile Gündem Olan Stajyer Öğretmen

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 13:57

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'@ireemtufann' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve formasyon alarak stajyer öğretmenlik yaptığını belirten kadın, bir lisede tanık olduğu olayı anlattığı anlar ile gündem oldu.

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İrem o videosunda 3 lise öğrencisi kızın okuldan kaçtığını ve öğretmenleri tarafından ailelerinin aranmasının ardından bir tanesinin sınıfa geri dönerek öğretmene tepki gösterdiğini anlattı.

İrem o videosunda 3 lise öğrencisi kızın okuldan kaçtığını ve öğretmenleri tarafından ailelerinin aranmasının ardından bir tanesinin sınıfa geri dönerek öğretmene tepki gösterdiğini anlattı.

Okuldan kaçıp sınıfa dönerek 'Hocam neden annemi aradınız?' diyen öğrenci için 'Ne, What, Ne, Nasıl Yani?' şeklinde tepkiler verip 'Sen hocaya hesap sorabilecek bir statüde misin? Ben anlayamadım yani' diyen o stajyer öğretmenin paylaşımı ise sosyal medyada tepki çekti.

Okuldan kaçıp sınıfa dönerek 'Hocam neden annemi aradınız?' diyen öğrenci için 'Ne, What, Ne, Nasıl Yani?' şeklinde tepkiler verip 'Sen hocaya hesap sorabilecek bir statüde misin? Ben anlayamadım yani' diyen o stajyer öğretmenin paylaşımı ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte o öğretmenin yaptığı paylaşım: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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moonlight

çocuklar olmamış diyorsun ama asıl sen olmamışsın ...

M.H.

Bu hareketler ve bu konuşma tarzıyla, öğretmen olduğunda kendisinin de saygı göremeyeceği çok açık. Öğrencileriyle oturup,anca tiktok muhabbeti yapacak bi ti... Devamını Gör

ernstunan

her ama her alanda bu çöküş var maalesef. bu sosyal medya maymunluğu nelere sebep oldu: mecliste bir gün/vlog çeken vekil(!), kaymakam çiftin güncesi/torpill... Devamını Gör

Nuray

Konu hakkında haklı veya haksız olabilir. Lakin sözde stajyer öğretmen dahi böylesi anlatım bozukluğu ayarsız tepkiler veriyorsa. Ellerinde yetişen ve yetişe... Devamını Gör