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'Kız Arkadaşımın Yüzünü Gösteriyorum' Diyerek İnsanları TikTok Canlı Yayınına Çekmeye Çalışan Adam Tepki Çekti

'Kız Arkadaşımın Yüzünü Gösteriyorum' Diyerek İnsanları TikTok Canlı Yayınına Çekmeye Çalışan Adam Tepki Çekti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:43

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'@1youtubeserdar' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve paylaştığı videolarda da 'Kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum canlı yayına gelin' diyen kişi sosyal medyada tepki çekti.

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Motosiklet kaskı takan kız arkadaşının videolarını çeken ve her defasında da 'Canlı yayına gelin, kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum' diyen kişi insanları TikTok canlı yayınına davet ediyor.

Motosiklet kaskı takan kız arkadaşının videolarını çeken ve her defasında da 'Canlı yayına gelin, kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum' diyen kişi insanları TikTok canlı yayınına davet ediyor.

Paylaştığı videolar ile kız arkadaşının yüzünü göstereceğini söyleyerek insanları TikTok canlı yayına çeken kullanıcı, TikTok canlı yayınına gelen insanlardan da bağış yapmasını istiyor.

Paylaştığı videolar ile kız arkadaşının yüzünü göstereceğini söyleyerek insanları TikTok canlı yayına çeken kullanıcı, TikTok canlı yayınına gelen insanlardan da bağış yapmasını istiyor.

'@1youtubeserdar' ismiyle TikTok'ta paylaştığı videolar ile insanları canlı yayına çekmeye çalışan kullanıcının paylaştığı bazı videoları: 👇

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O paylaşımlara gelen tepkiler: 👇

O paylaşımlara gelen tepkiler: 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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MervedenizG

Kızda da var.. Bu muameleyi nasıl kabul edebiliyosun?

gabriel

kız milleti böyle zaten

Nuray

Iyy şu hallere bak.. Oldukça mide bulandırıcısınız diyecek söz bulamadım.

Suskunn

Zaten sözün bittigi yer adamim diyede gezerler namussuzlar

mamamia

Ne diyorduk buna halk arasında?

Ponche

aklıma bişey geliyorda ayıp olur benim demem :)