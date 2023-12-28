'Kız Arkadaşımın Yüzünü Gösteriyorum' Diyerek İnsanları TikTok Canlı Yayınına Çekmeye Çalışan Adam Tepki Çekti

'@1youtubeserdar' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve paylaştığı videolarda da 'Kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum canlı yayına gelin' diyen kişi sosyal medyada tepki çekti.
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Motosiklet kaskı takan kız arkadaşının videolarını çeken ve her defasında da 'Canlı yayına gelin, kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum' diyen kişi insanları TikTok canlı yayınına davet ediyor.
Paylaştığı videolar ile kız arkadaşının yüzünü göstereceğini söyleyerek insanları TikTok canlı yayına çeken kullanıcı, TikTok canlı yayınına gelen insanlardan da bağış yapmasını istiyor.
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O paylaşımlara gelen tepkiler: 👇
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Kızda da var.. Bu muameleyi nasıl kabul edebiliyosun?
kız milleti böyle zaten
Iyy şu hallere bak.. Oldukça mide bulandırıcısınız diyecek söz bulamadım.
Zaten sözün bittigi yer adamim diyede gezerler namussuzlar
Ne diyorduk buna halk arasında?
aklıma bişey geliyorda ayıp olur benim demem :)