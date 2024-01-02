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Yılbaşı Gecesi Boğaz Köprüsü'nde Havai Fişek Gösterisi Olacağını Zanneden Kalabalık Hayal Kırıklığına Uğradı

Yılbaşı Gecesi Boğaz Köprüsü'nde Havai Fişek Gösterisi Olacağını Zanneden Kalabalık Hayal Kırıklığına Uğradı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 09:36

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Yeni yıla girerken havai fişek gösterisi izlemek isteyen kalabalık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü izlediği sırada hayal kırıklığına uğradı.

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Tusitlerin de bulunduğu alanda insanlar 2024'e girmek için geri sayım yaptıkları sırada, havai fişek gösterisi için de kameralarını kayıt etmeye başladılar.

Tusitlerin de bulunduğu alanda insanlar 2024'e girmek için geri sayım yaptıkları sırada, havai fişek gösterisi için de kameralarını kayıt etmeye başladılar.

Ancak geri sayım bittiğinde herhanbi bir havai fişek gösterisi olmadı. O anlarda hayal kırıklığına uğrayan insanların görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

Ancak geri sayım bittiğinde herhanbi bir havai fişek gösterisi olmadı. O anlarda hayal kırıklığına uğrayan insanların görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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