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Balıkesir'de Dehşete Düşüren Olay: Komşusunun Ağılına Girip Koyunlara Değnek ile İşkence Etti!

Balıkesir'de Dehşete Düşüren Olay: Komşusunun Ağılına Girip Koyunlara Değnek ile İşkence Etti!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 16:19

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Balıkesir'de yaşanan olay yok artık dedirtti. Şeref Karabulut isimli vatandaş koyunlarının kaybolması, yaralanma ve ölümlerin olması ve yavruların hayatını kaybetmesi üzerine durumdan şüphelenerek ağıla güvenlik kamerası yerleştirdi.

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28 Haziran'da 15 kuzunun kaybolmasının ardından ve yaşanan diğer olaylardan sonra 18 Aralık'ta ağıla güvenlik kamerası yerleştiren Şeref Karabulut, şoke eden bir olayı ortaya çıkardı.

28 Haziran'da 15 kuzunun kaybolmasının ardından ve yaşanan diğer olaylardan sonra 18 Aralık'ta ağıla güvenlik kamerası yerleştiren Şeref Karabulut, şoke eden bir olayı ortaya çıkardı.

Karabulut, yerleştirdiği güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerini izlediğinde ise komşusu Ercan C.'nin ağıla girdiğini ve hayvanlara işkence yaptığını gördü.

Karabulut, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ercan C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabulut, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ercan C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarını taktırmadan önce 3 ayrı sefer koyunlarına müdahale edildiğini, çalınmalar, yaralanmalar ve ölümler olduğunu söyleyen Karabulut, ayrıca 15 koyunun da yavrularının doğmadan öldüğünü söyledi.

Güvenlik kameralarını taktırmadan önce 3 ayrı sefer koyunlarına müdahale edildiğini, çalınmalar, yaralanmalar ve ölümler olduğunu söyleyen Karabulut, ayrıca 15 koyunun da yavrularının doğmadan öldüğünü söyledi.

Olayın ardından kanıt bulamadığı için kamera taktırmak zorunda kaldığını söyleyen Karabulut, hayvanların anüs bölgelerine değnekle müdahalede bulunulduğunu belirterek, 'Hayvanlarımız yine yaralandığında güvenlik kameralarını izledik ve olay ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi koyuna değnekle müdahale etmiş. Görüntüyü gördüğümde çok zoruma gitti. Adaletimize güveniyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Hayvanların bu eziyeti görmesi beni çok üzdü' dedi.

Karabulut'un eşi Zeynep Karabulut da görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirterek, "Böyle bir olay ne insana, ne hayvana hiçbir canlıya yapılmaz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu olay kaç defa tekrar etti. Daha önce ağızlarından kan gele gele 28 koyunumuz öldü. Büyükbaş hayvanların olduğu yerde kamera yok, oraya da girmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Karabulut'un eşi Zeynep Karabulut da görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirterek, "Böyle bir olay ne insana, ne hayvana hiçbir canlıya yapılmaz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu olay kaç defa tekrar etti. Daha önce ağızlarından kan gele gele 28 koyunumuz öldü. Büyükbaş hayvanların olduğu yerde kamera yok, oraya da girmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Şeref Karabulut'un koyunlarına değnekle şiddet uygulayıp işkence yapan komşusu Ercan C., önce hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kamera görüntülerinin izletilmesi üzerine suçunu itiraf eden Ercan C., ifadesinde, 'Düvelerimden 3'ü daha önce çalındı. Hayvanlarım zehirlendi. Bundan Şeref Karabulut'u sorumlu tuttuğum için böyle bir şey yaptım' dedi.

Kaynak: DHA

İşte şoke eden o görüntüler: 👇

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