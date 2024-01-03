Balıkesir'de Dehşete Düşüren Olay: Komşusunun Ağılına Girip Koyunlara Değnek ile İşkence Etti!

Olayın ardından kanıt bulamadığı için kamera taktırmak zorunda kaldığını söyleyen Karabulut, hayvanların anüs bölgelerine değnekle müdahalede bulunulduğunu belirterek, 'Hayvanlarımız yine yaralandığında güvenlik kameralarını izledik ve olay ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi koyuna değnekle müdahale etmiş. Görüntüyü gördüğümde çok zoruma gitti. Adaletimize güveniyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Hayvanların bu eziyeti görmesi beni çok üzdü' dedi.