Balıkesir'de Dehşete Düşüren Olay: Komşusunun Ağılına Girip Koyunlara Değnek ile İşkence Etti!

Balıkesir'de yaşanan olay yok artık dedirtti. Şeref Karabulut isimli vatandaş koyunlarının kaybolması, yaralanma ve ölümlerin olması ve yavruların hayatını kaybetmesi üzerine durumdan şüphelenerek ağıla güvenlik kamerası yerleştirdi.
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28 Haziran'da 15 kuzunun kaybolmasının ardından ve yaşanan diğer olaylardan sonra 18 Aralık'ta ağıla güvenlik kamerası yerleştiren Şeref Karabulut, şoke eden bir olayı ortaya çıkardı.
Karabulut, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ercan C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güvenlik kameralarını taktırmadan önce 3 ayrı sefer koyunlarına müdahale edildiğini, çalınmalar, yaralanmalar ve ölümler olduğunu söyleyen Karabulut, ayrıca 15 koyunun da yavrularının doğmadan öldüğünü söyledi.
Karabulut'un eşi Zeynep Karabulut da görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirterek, "Böyle bir olay ne insana, ne hayvana hiçbir canlıya yapılmaz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu olay kaç defa tekrar etti. Daha önce ağızlarından kan gele gele 28 koyunumuz öldü. Büyükbaş hayvanların olduğu yerde kamera yok, oraya da girmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.
İşte şoke eden o görüntüler: 👇
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