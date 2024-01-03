Görüş Bildir
Haberler
Video
İlker Ayrık ile Sokak Fotoğrafçısı Arasında Geçen Muhteşem Diyalog: 'Daha Önce Hiç Kimse Beni Böyle Çekmedi'

İlker Ayrık ile Sokak Fotoğrafçısı Arasında Geçen Muhteşem Diyalog: 'Daha Önce Hiç Kimse Beni Böyle Çekmedi'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 10:12

İçerik Devam Ediyor

Sokaktaki insanların fotoğrafını çeken ve izin aldıktan sonra da sosyal medyada paylaşan Ediz Özcan Özer, bu defa İlker Ayrık'a denk geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlker Ayrık'ın fotoğraflarını çeken ve daha sonra da çektiği fotoğrafları gösteren Ediz Özcan Özer, aralarında geçen mükemmel diyaloğu da kaydetti.

İlker Ayrık'ın fotoğraflarını çeken ve daha sonra da çektiği fotoğrafları gösteren Ediz Özcan Özer, aralarında geçen mükemmel diyaloğu da kaydetti.

Ediz Özcan Özer daha önce de Ebrar Karakurt'a denk gelmişti: 👇

İlker Ayrık haberi olmadan çekilen fotoğraflarını oldukça beğenirken, ardından ise kendi isteği ile poz verererek sokak fotoğrafçısına destek oldu.

İlker Ayrık haberi olmadan çekilen fotoğraflarını oldukça beğenirken, ardından ise kendi isteği ile poz verererek sokak fotoğrafçısına destek oldu.

İşte o muhteşem anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?