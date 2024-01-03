İlker Ayrık ile Sokak Fotoğrafçısı Arasında Geçen Muhteşem Diyalog: 'Daha Önce Hiç Kimse Beni Böyle Çekmedi'

Sokaktaki insanların fotoğrafını çeken ve izin aldıktan sonra da sosyal medyada paylaşan Ediz Özcan Özer, bu defa İlker Ayrık'a denk geldi.
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İlker Ayrık'ın fotoğraflarını çeken ve daha sonra da çektiği fotoğrafları gösteren Ediz Özcan Özer, aralarında geçen mükemmel diyaloğu da kaydetti.
İlker Ayrık haberi olmadan çekilen fotoğraflarını oldukça beğenirken, ardından ise kendi isteği ile poz verererek sokak fotoğrafçısına destek oldu.
İşte o muhteşem anlar: 👇
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