Bir Erkeğin Uzattığı Eli Sıkmayan Kadın, Adamın iPhone Hediye Ettiğini Görünce Fikrini Değiştirdi

'@manlikenabs' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adam, yolda gördüğü rastgele insanlar elini uzatıyor ve ardından da para istiyor.
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Nabil Ali A Abdulrahman isimli adam uzattığı eli karşılıksız bırakmayıp, para isteğini de yerine getirenlere de iPhone hediye ediyor.
İlk başta uzattığı eli havada bırakan ardından ise iPhone hediye ettiğini görünce fikri değişen insanları da dumura uğratıyor.
O adamın dumura uğrattığı insanlardan birisi ile ilgili yaptığı paylaşım da viral oldu: 👇
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