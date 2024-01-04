Aydın Ünal, Canlı Yayında Ümit Özdağ İçin 'Kansız, Vatan Haini' Dedi

2007 ve 2015 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Aydın Ünal, TVNET canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hakaret etti.
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Ünal, TVNET canlı yayında, ''Ümit Özdağ denilen o kansız. İsterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar kendimi savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor. Bütün yaptıklarıyla Türkiye’ye zarar veriyor. Türkiye’yi ayrıştırmaktadır'' dedi.
Ünal sözlerinin devamında ise, ''Bunlar zaten kafası çalışmayan, ahmak, çok yüzeysel düşünen bir kitle. Ayak takımı dediğimiz kitle. Analiz yetenekleri, düşünme yetenekleri yok. Yumruk attı diye bir barbarı, magandayı günlerdir savunuyorlar'' dedi.
Ümit Özdağ ise Aydın Ünal'ın o görüntülerini paylaşarak, "Aydın Ünal bana, bütün Zafer Partililere, Zafer Partisi’nin endişesini taşıyan yurttaşlarımıza ağır hakaretler etmiş. Hiç şüphesi olmasın. Kendisini mahkemeye vereceğim. Sadece kendi adıma açmayacağım bu davayı. Bütün Zafer Partililer adına açacağım. Zafer Partisi’ne oy veren ve vermeyi düşünen bütün yurttaşlarımız adına açacağım" dedi.
Ünal, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde yaşanan kriz nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı için de “CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa” demişti.
İşte o TVNET canlı yayını: 👇
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