Melisa Aydınalp: 'Lisede Mini Etek Giydiğim İçin Öğretmenim Tarafından Tacize Uğradım'

İstanbul sokaklarında giydiği kıyafetler nedeniyle eleştirilen ve bu yüzden de hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen manken Melisa Aydınalp, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.
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İstanbul sokaklarında giydiği kıyafetler nedeniyle de 'Caddede yürüyen çıplak kadın' olarak tanınan Aydınalp'in bugün 18.00'da yayınlanacak bölümü öncesi ise bir tanıtım videosu paylaşıldı.
Aydınalp, Onedio'dan Pelin Çini'ye verdiği röportajda da '15 yaşındayken bir öğretmen tarafından tacize uğradığı ve karşı çıktığını buna rağmen erkek öğrencilerin tepkileri sonucunda ise kadınlara yapılanlar karşısında mücadele etmeyi seçtiğini' belirtmişti.
Paylaşılan o tanıtım videosunda ise Melisa Aydınalp, 'Vücudumu seviyorum ve vücudumu görmeyi de seviyorum. Bu sebeple daha dar ya da daha açık kıyafetler giymek hoşuma gidiyor. Lisede mini etek giydiğim için öğretmenim tarafından tacize uğradım' dedi.
İşte Gör Beni programından yayınlanan tanıtım görüntüleri: 👇
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