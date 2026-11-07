Fransızca Öğretmeni Dursun Özbek'in Fransızcasını Yorumladı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fransızca konuşması bu kez bir Fransızca öğretmeninin değerlendirmesiyle yeniden gündeme geldi. Öğretmenin Özbek'in konuşmasını yorumladığı videoda telafuzlar ve akıcılık değerlendirirken öğretmen, takipçilerine Özbek'i örnek gösterdi.
Dursun Özbek'in Fransızca verdiği röportaj değerlendirildi.
Özbek'in Fransızcası yine gündemde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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