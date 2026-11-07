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Fransızca Öğretmeni Dursun Özbek'in Fransızcasını Yorumladı

Fransızca Öğretmeni Dursun Özbek'in Fransızcasını Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 18:14
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fransızca konuşması bu kez bir Fransızca öğretmeninin değerlendirmesiyle yeniden gündeme geldi. Öğretmenin Özbek'in konuşmasını yorumladığı videoda telafuzlar ve akıcılık değerlendirirken öğretmen, takipçilerine Özbek'i örnek gösterdi. 

Kaynak - @teacher_efe

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Dursun Özbek'in Fransızca verdiği röportaj değerlendirildi.

Özbek'in Fransızcası yine gündemde.

Özbek'in Fransızcası yine gündemde.

Dursun Özbek'in Fransızca konuşmaları, Galatasaray taraftarları arasında daha önce de sık sık konuşulmuştu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Özbek, kulübe transfer olan Bitshiabu ile Fransızca konuştuğu görüntülerle sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Frankofon kişiliği ödülünü aldığı dönemde Fransızca verdiği röportaj da taraftarlardan beğeni toplamıştı. Bu kez başka bir röportajı ilgi çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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