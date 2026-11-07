Fransızca Öğretmeni Dursun Özbek'in Fransızcasını Yorumladı

Dursun Özbek'in Fransızca konuşmaları, Galatasaray taraftarları arasında daha önce de sık sık konuşulmuştu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Özbek, kulübe transfer olan Bitshiabu ile Fransızca konuştuğu görüntülerle sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Frankofon kişiliği ödülünü aldığı dönemde Fransızca verdiği röportaj da taraftarlardan beğeni toplamıştı. Bu kez başka bir röportajı ilgi çekti.