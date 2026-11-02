Galatasaray'daki Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk'ün İstifalarının Ardından Fenerbahçe İddiası Ortaya Atıldı

Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasındaki anlaşmazlığın başlangıcında, bir kulüp üyesinin disipline sevk edilmesi konusu yer aldı. Bu konuda farklı görüşlere sahip olan iki yöneticinin yönetim kurulu toplantısı sırasında sert şekilde tartıştığı ileri sürüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kavukcu'nun Öztürk'e hakaret ettiği, diğer yöneticilerin ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı iddia edildi. Yaşananların ardından iki isim arasındaki ilişkilerin daha da gerildiği belirtildi.