Galatasaray'daki Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk'ün İstifalarının Ardından Fenerbahçe İddiası Ortaya Atıldı
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Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu 1 Kasım'da peş peşe görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İstifalara giden sürecin 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında başladığı, tartışmanın disipline sevk edilecek bir kulüp üyesi konusunda çıktığı öne sürüldü. İddialara göre tartışmanın büyümesinde derbide yaşanan bir protokol detayı da etkili oldu.
Tartışma disiplin meselesiyle başladı.
Öztürk dört gün Özbek'ten adım bekledi.
Tartışmada Fenerbahçe detayı yer aldı.
Özbek barıştırmak için Kemerburgaz'ı seçti.
İki isim de istifasını duyurdu.
Özbek'e erken seçim çağrısı yapıldığı öne sürüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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