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Galatasaray'daki Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk'ün İstifalarının Ardından Fenerbahçe İddiası Ortaya Atıldı

Galatasaray'daki Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk'ün İstifalarının Ardından Fenerbahçe İddiası Ortaya Atıldı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 17:58
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Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu 1 Kasım'da peş peşe görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İstifalara giden sürecin 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında başladığı, tartışmanın disipline sevk edilecek bir kulüp üyesi konusunda çıktığı öne sürüldü. İddialara göre tartışmanın büyümesinde derbide yaşanan bir protokol detayı da etkili oldu.

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Tartışma disiplin meselesiyle başladı.

Tartışma disiplin meselesiyle başladı.

Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasındaki anlaşmazlığın başlangıcında, bir kulüp üyesinin disipline sevk edilmesi konusu yer aldı. Bu konuda farklı görüşlere sahip olan iki yöneticinin yönetim kurulu toplantısı sırasında sert şekilde tartıştığı ileri sürüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kavukcu'nun Öztürk'e hakaret ettiği, diğer yöneticilerin ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı iddia edildi. Yaşananların ardından iki isim arasındaki ilişkilerin daha da gerildiği belirtildi.

Öztürk dört gün Özbek'ten adım bekledi.

Öztürk dört gün Özbek'ten adım bekledi.

27 Ekim'de yaşandığı öne sürülen tartışmanın ardından Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Abdullah Kavukcu hakkında bir yaptırım uygulamasını bekledi. Özbek'in dört gün boyunca konuyla ilgili herhangi bir adım atmaması üzerine Öztürk yaşananları kamuoyuyla paylaştı ve görevinden ayrılma kararı aldı.

Öztürk'ün özellikle Kavukcu'nun disipline sevk edilmesini istediği, bu yönde bir gelişme yaşanmadığı için istifasını sunduğu öne sürüldü.

Tartışmada Fenerbahçe detayı yer aldı.

Tartışmada Fenerbahçe detayı yer aldı.

İki yönetici arasındaki anlaşmazlıkta dikkat çeken başlıklardan biri de Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk oldu. Öztürk'ün Galatasaray-Fenerbahçe derbisini protokol tribününde Barış Göktürk ile yan yana takip etmesi, tartışmanın önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

İddiaya göre Kavukcu, Öztürk'ün Göktürk ile aynı tribünde bulunmasına tepki gösterdi. Daha önce fikstür çekiminde yaşanan ve Göktürk'ün Öztürk'ün uzattığı eli sıkmadığı olayı hatırlatan Kavukcu'nun şu ifadeleri kullandığı ileri sürüldü:

'Neden elini sıktın? Onun yaptığını hatırlamıyor musun?'

Aynı iddialara göre söz konusu tartışma yalnızca sözlü atışmayla sınırlı kalmadı ve fiziksel müdahaleye kadar ilerledi.

Özbek barıştırmak için Kemerburgaz'ı seçti.

Özbek barıştırmak için Kemerburgaz'ı seçti.

Yaşanan gerginliğin ardından Başkan Dursun Özbek, iki yöneticiyi yeniden bir araya getirmek için girişimde bulundu. Özbek'in, 29 Ekim'de Metin Öztürk'ün de Kemerburgaz'da bulunmasını istediği ve tarafları orada barıştırmayı planladığı öne sürüldü.

Ancak Öztürk Kemerburgaz'a gitmedi, Kavukcu da Öztürk'ün katılması durumunda kendisinin toplantıda bulunmayacağını söyledi. Diğer yöneticilerin istifadan vazgeçirme çabalarına rağmen Öztürk kararını değiştirmedi.

İki isim de istifasını duyurdu.

İki isim de istifasını duyurdu.

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, 1 Kasım Pazar günü görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Öztürk istifa açıklamasında yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.'

Kavukcu ise ayrılık kararını açıklarken şu sözlere yer verdi:

'Camiamızın birliğine zarar vermek istemem.'

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Özbek'e erken seçim çağrısı yapıldığı öne sürüldü.

Özbek'e erken seçim çağrısı yapıldığı öne sürüldü.

Peş peşe gelen ayrılıkların ardından Dursun Özbek üzerindeki seçim baskısının da arttığı ileri sürüldü. İddiaya göre Ömer Sarıgül'ün kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu yargılanması ve Maruf Güneş'in adının bahis soruşturmasında geçmesinin ardından yönetimdeki son istifalar da camiada rahatsızlığı artırdı.

Galatasaray'ın önde gelen bazı isimlerinin Özbek'e güçlü bir yönetim listesi oluşturması ve erken seçime gitmesi yönünde çağrıda bulunduğu iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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