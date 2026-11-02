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Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Şampiyonlar Ligi galatasaray
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 15:46
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk puanlarını almıştı.

Stuttgart ise ilk üç maçta yenilmedi ve 7 puan topladı. Peki Galatasaray - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar.

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Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Stuttgart maçı 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak.

Galatasaray - Stuttgart Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray - Stuttgart Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray - Stuttgart maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçı izlemek için herhangi bir platform aboneliğine gerek yok.

Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı izlenebilecek.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Galatasaray - Stuttgart Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray - Stuttgart Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray - Stuttgart maçına İstanbul'daki RAMS Park ev sahipliği yapacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iki maçını deplasmanda oynadı.

Galatasaray - Stuttgart Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray - Stuttgart Maçının Hakemi Kim?

Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak, dördüncü hakem Sam Barrott olacak.

VAR'da Darren England, AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

Galatasaray - Stuttgart Maçında Eksikler Kimler?

Galatasaray - Stuttgart Maçında Eksikler Kimler?

Galatasaray'ın Eksikleri Kimler?

Galatasaray'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise statü gereği forma giyemeyecek.

Stuttgart'ın Eksikleri Kimler?

Stuttgart'ta sakatlıkları bulunan Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman maçta yer almayacak.

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Galatasaray'ın Stuttgart Maçı Muhtemel 11'i

Galatasaray'ın Stuttgart Maçı Muhtemel 11'i

Basında yer alan bilgilere göre Okan Buruk'un sol kanatta Rafael Leao ile Barış Alper Yılmaz arasında karar vermesi bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Osimhen

Galatasaray ve Stuttgart Maça Nasıl Geliyor?

Galatasaray ve Stuttgart Maça Nasıl Geliyor?

Galatasaray tüm kulvarlarda 4 maçlık galibiyet serisiyle sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 yendi. Victor Osimhen bu sezon 10 resmi maçta 10 gol attı.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı 3-0 yendi, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Alman ekibi 3 maçta yalnızca 2 gol yedi. Ermedin Demirovic 4 golle turnuvanın en golcüleri arasında.

Bundesliga'da ise Stuttgart 8 haftada 9 puanla 11. sırada.

Galatasaray ile Stuttgart Daha Önce Karşılaştı mı?

Galatasaray ile Stuttgart Daha Önce Karşılaştı mı?

Hayır, iki takım resmi bir maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'daki 116. farklı rakibi olacak.

Galatasaray, Alman takımlarına karşı oynadığı son 7 resmi maçta kazanamadı. Alman ekiplerine karşı son galibiyet 2013'te Schalke 04 deplasmanında 3-2'lik skorla gelmişti. Stuttgart ise Avrupa kupalarında daha önce yalnızca bir Türk takımıyla oynadı ve geçen sezon Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sonraki Maçı Ne Zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sonraki Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Maç 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

Maç saati ve kadrolar son dakika değişikliklerine göre güncellenebilir.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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