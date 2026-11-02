Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk puanlarını almıştı.
Stuttgart ise ilk üç maçta yenilmedi ve 7 puan topladı. Peki Galatasaray - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar.
Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Galatasaray - Stuttgart Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Galatasaray - Stuttgart Maçı Nerede Oynanacak?
Galatasaray - Stuttgart Maçının Hakemi Kim?
Galatasaray - Stuttgart Maçında Eksikler Kimler?
Galatasaray'ın Stuttgart Maçı Muhtemel 11'i
Galatasaray ve Stuttgart Maça Nasıl Geliyor?
Galatasaray ile Stuttgart Daha Önce Karşılaştı mı?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sonraki Maçı Ne Zaman?
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