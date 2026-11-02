Galatasaray - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk puanlarını almıştı.

Stuttgart ise ilk üç maçta yenilmedi ve 7 puan topladı. Peki Galatasaray - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar.