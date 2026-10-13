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Galatasaray - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Galatasaray - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Şampiyonlar Ligi galatasaray
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor.

İlk maçında Sporting'e deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, Feyenoord'u 5-1 yenen Barcelona karşısında ilk puanını arayacak. Peki Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Galatasaray-Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray-Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray-Barcelona maçı bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki karşılaşma, Galatasaray'ın evi RAMS Park'ta oynanacak.

Maçın hakemi kim?

Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray-Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray-Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yani karşılaşmayı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

Galatasaray-Barcelona Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Galatasaray-Barcelona Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Basında yer alan bilgilere göre Okan Buruk, Barcelona karşısında forvette Victor Osimhen'e forma vermeye hazırlanıyor.

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona muhtemel 11: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus

Eksikler: Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için oynayamayacak. Barcelona'da Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen sakat; Frenkie de Jong'un da oynaması beklenmiyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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