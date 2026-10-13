Galatasaray - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Eksikler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor.
İlk maçında Sporting'e deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, Feyenoord'u 5-1 yenen Barcelona karşısında ilk puanını arayacak. Peki Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Galatasaray-Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Galatasaray-Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Galatasaray-Barcelona Muhtemel 11'ler ve Eksikler
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