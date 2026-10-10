Galatasaray-Barcelona Maçının Biletleri Satışta: En Pahalısı 75 Bin TL

En pahalı bilet 75 bin TL ile Premium kategorisinde. Delux 70 bin TL, Lux 67 bin 500 TL ve Classic 65 bin TL'den satılıyor. Numaralı kategorilerde 1. Kategori 50 bin TL, 2. Kategori 45 bin TL, 3. Kategori 40 bin TL, 4. Kategori 35 bin TL ve 5. Kategori 30 bin TL oldu. 6. Kategori 25 bin TL, 7. Kategori 22 bin 500 TL, 8. Kategori 15 bin TL ve 9. Kategori 13 bin TL'den satışta. En ucuz biletler 10. Kategori için 3 bin 500 TL ve 11. Kategori için 2 bin 800 TL.