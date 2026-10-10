Galatasaray-Barcelona Maçının Biletleri Satışta: En Pahalısı 75 Bin TL
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşma 13 Ekim Salı akşamı saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Bilet fiyatları 2 bin 800 TL'den 75 bin TL'ye kadar uzanıyor.
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Biletler öncelikle kart sahiplerine açıldı.
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Bilet fiyatları 2 bin 800 TL ile 75 bin TL arasında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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