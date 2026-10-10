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Galatasaray-Barcelona Maçının Biletleri Satışta: En Pahalısı 75 Bin TL

Galatasaray-Barcelona Maçının Biletleri Satışta: En Pahalısı 75 Bin TL

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 17:13
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşma 13 Ekim Salı akşamı saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Bilet fiyatları 2 bin 800 TL'den 75 bin TL'ye kadar uzanıyor.

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Biletler öncelikle kart sahiplerine açıldı.

Biletler öncelikle kart sahiplerine açıldı.

Maç biletlerinin öncelikli satışı GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine açıldı. Genel satış saat 11.00'de başlayacak ve Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri biletlerini passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden alabilecek.

Bilet fiyatları 2 bin 800 TL ile 75 bin TL arasında.

Bilet fiyatları 2 bin 800 TL ile 75 bin TL arasında.

En pahalı bilet 75 bin TL ile Premium kategorisinde. Delux 70 bin TL, Lux 67 bin 500 TL ve Classic 65 bin TL'den satılıyor. Numaralı kategorilerde 1. Kategori 50 bin TL, 2. Kategori 45 bin TL, 3. Kategori 40 bin TL, 4. Kategori 35 bin TL ve 5. Kategori 30 bin TL oldu. 6. Kategori 25 bin TL, 7. Kategori 22 bin 500 TL, 8. Kategori 15 bin TL ve 9. Kategori 13 bin TL'den satışta. En ucuz biletler 10. Kategori için 3 bin 500 TL ve 11. Kategori için 2 bin 800 TL.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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