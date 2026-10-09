Hansi Flick Açıkladı: Barcelona'nın Yıldızı Raphinha Getafe ve Galatasaray Maçlarında Forma Giymeyecek
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Brezilyalı yıldız Raphinha'nın hem Getafe hem de 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçında forma giymeyeceğini açıkladı. Milli takımda sağ uyluğunda sorun yaşayan oyuncu için Flick, 'Bu bir sakatlık değil' dese de geçen sezonki üç sakatlığı hatırlatarak risk almak istemediklerini belirtti. Barcelona, Galatasaray'a 13 Ekim Salı akşamı RAMS Park'ta konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın kendi sahasında konuk edeceği Katalan ekibinde Brezilyalı futbolcu forma giymeyecek. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
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Sorun, milli ara döneminde Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında başladı.
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Flick, Getafe maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Raphinha'nın iki maçta da yer almayacağını duyurdu.
Ancak teknik direktörü asıl endişelendiren, bugünkü şikâyetten çok geçen sezonun geçmişi.
Öte yandan Barcelona, Galatasaray karşısında hücum hattını Raphinha'sız kurmak zorunda kalacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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