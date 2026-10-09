Hansi Flick Açıkladı: Barcelona'nın Yıldızı Raphinha Getafe ve Galatasaray Maçlarında Forma Giymeyecek

Flick'in gerekçesi net: 'Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek.' Teknik direktör, erken dönüşün nüksetmeye ve daha uzun bir sakatlık dönemine yol açmasından çekiniyor.

Risk almamasının nedeni de anlaşılır. Raphinha bu sezon Barcelona'da 8 maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Avai, Vitória, Sporting, Rennes ve Leeds United'dan sonra Katalan ekibine uzanan kariyerinde piyasa değeri bugün 70 milyon euro olarak gösteriliyor.