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Hansi Flick Açıkladı: Barcelona'nın Yıldızı Raphinha Getafe ve Galatasaray Maçlarında Forma Giymeyecek

Hansi Flick Açıkladı: Barcelona'nın Yıldızı Raphinha Getafe ve Galatasaray Maçlarında Forma Giymeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 14:53
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Brezilyalı yıldız Raphinha'nın hem Getafe hem de 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçında forma giymeyeceğini açıkladı. Milli takımda sağ uyluğunda sorun yaşayan oyuncu için Flick, 'Bu bir sakatlık değil' dese de geçen sezonki üç sakatlığı hatırlatarak risk almak istemediklerini belirtti. Barcelona, Galatasaray'a 13 Ekim Salı akşamı RAMS Park'ta konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın kendi sahasında konuk edeceği Katalan ekibinde Brezilyalı futbolcu forma giymeyecek. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

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Sorun, milli ara döneminde Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında başladı.

Sorun, milli ara döneminde Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında başladı.

Raphinha, Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği hazırlık maçında penaltıdan golünü attı, ancak devre arasında sağ uyluğundaki rahatsızlık nedeniyle oyundan çıktı. Yapılan kontrollerde kas yırtığına rastlanmadı; hafif bir kas ödemi tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncu, milli takım kampını erken terk etti ve Brezilya'nın Hindistan maçı kadrosuna alınmadı. Barcelona cephesinde ise o günden beri aynı soru soruluyordu: Raphinha Galatasaray deplasmanına yetişecek mi?

Flick, Getafe maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Raphinha'nın iki maçta da yer almayacağını duyurdu.

Flick, Getafe maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Raphinha'nın iki maçta da yer almayacağını duyurdu.

Barcelona yarın LaLiga'da Getafe ile karşılaşacak, ardından Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak. Flick, bu iki maçın ikisinde de Raphinha'nın kadroda yer almayacağını söyledi: 'Raphinha, Getafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.'

Alman teknik adam, durumu bir sakatlık olarak tanımlamadı. Flick'in ifadesine göre Brezilyalı yıldız yalnızca korunuyor ve dönüş için kesin bir tarih de verilmedi.

Ancak teknik direktörü asıl endişelendiren, bugünkü şikâyetten çok geçen sezonun geçmişi.

Ancak teknik direktörü asıl endişelendiren, bugünkü şikâyetten çok geçen sezonun geçmişi.

Flick'in gerekçesi net: 'Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek.' Teknik direktör, erken dönüşün nüksetmeye ve daha uzun bir sakatlık dönemine yol açmasından çekiniyor.

Risk almamasının nedeni de anlaşılır. Raphinha bu sezon Barcelona'da 8 maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Avai, Vitória, Sporting, Rennes ve Leeds United'dan sonra Katalan ekibine uzanan kariyerinde piyasa değeri bugün 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan Barcelona, Galatasaray karşısında hücum hattını Raphinha'sız kurmak zorunda kalacak.

Öte yandan Barcelona, Galatasaray karşısında hücum hattını Raphinha'sız kurmak zorunda kalacak.

Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Katalan ekibi, Raphinha'nın yokluğunda Lamine Yamal gibi isimlere daha fazla yük bindirmek zorunda kalabilir; kadronun nasıl şekilleneceği ise maç günü netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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