Golden Boy 2026 Finalistleri Belli Oldu: Barcelona'dan 3 Genç Yıldız Listede
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Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı futbolcular arasından yılın en iyisini seçen Golden Boy ödülünde 2026 finalistleri belli oldu. Ödülü düzenleyen İtalyan gazetesi Tuttosport, 25 isimlik listeyi 5 Ekim Pazartesi günü duyurdu. Listede Barcelona'dan Pau Cubarsí, Manchester City'den Ayyoub Bouaddi, PSG'den Warren Zaïre-Emery, Real Madrid'den Yan Diomande ve Brighton'dan Luka Vuškovic gibi isimler yer alıyor. Ödülü geçen yıl Désiré Doué, bir önceki yıl ise Lamine Yamal kazanmıştı. Yamal daha önce kazandığı için bu yıl yarışın dışında kalıyor. Kazanan Aralık ayında Torino'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.
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Cubarsí listenin başında yer alıyor, Yamal bu kez yarışın dışında
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Premier Lig'den tam 8 oyuncu finalde
25 kişilik listede Türk oyuncu yok
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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