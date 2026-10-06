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Golden Boy 2026 Finalistleri Belli Oldu: Barcelona'dan 3 Genç Yıldız Listede

Golden Boy 2026 Finalistleri Belli Oldu: Barcelona'dan 3 Genç Yıldız Listede

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 17:40
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Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı futbolcular arasından yılın en iyisini seçen Golden Boy ödülünde 2026 finalistleri belli oldu. Ödülü düzenleyen İtalyan gazetesi Tuttosport, 25 isimlik listeyi 5 Ekim Pazartesi günü duyurdu. Listede Barcelona'dan Pau Cubarsí, Manchester City'den Ayyoub Bouaddi, PSG'den Warren Zaïre-Emery, Real Madrid'den Yan Diomande ve Brighton'dan Luka Vuškovic gibi isimler yer alıyor. Ödülü geçen yıl Désiré Doué, bir önceki yıl ise Lamine Yamal kazanmıştı. Yamal daha önce kazandığı için bu yıl yarışın dışında kalıyor. Kazanan Aralık ayında Torino'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.

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Cubarsí listenin başında yer alıyor, Yamal bu kez yarışın dışında

Cubarsí listenin başında yer alıyor, Yamal bu kez yarışın dışında

Barcelona'nın 19 yaşındaki stoperi Pau Cubarsí, finalistler arasında ilk sırada gösteriliyor ve ödülün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Barcelona'nın ödül geçmişi de dikkat çekici: Lionel Messi, Pedri, Gavi ve Lamine Yamal daha önce Golden Boy'u kazanan Barcelonalı isimler. Kulüp bu yıl listeye üç oyuncuyla girdi. Cubarsí'nin yanında orta saha oyuncusu Marc Bernal ve wild card ile listeye eklenen Xavi Espart da finalistler arasında.

Premier Lig'den tam 8 oyuncu finalde

Premier Lig'den tam 8 oyuncu finalde

İngiltere ekiplerinin 25 kişilik listedeki payı neredeyse üçte bir. Arsenal'dan Myles Lewis-Skelly, Chelsea'den Estêvão ve Jorrel Hato, Bournemouth'tan Junior Kroupi ile Rayan, Brighton'dan Luka Vuškovic ile Charalampos Kostoulas ve Manchester City'den Ayyoub Bouaddi listede yer aldı. Real Madrid Yan Diomande ve Endrick ile, Borussia Dortmund ise Konstantinos Karetsas ve Joane Gadou ile temsil ediliyor. Listenin geri kalanında Bayern Münih'ten Lennart Karl, Juventus'tan Kerim Alajbegović, Benfica'dan Gianluca Prestianni, Porto'dan Victor Froholdt, Köln'den Saïd El Mala, Real Sociedad'dan Jon Martín, Stuttgart'tan Finn Jeltsch, Fiorentina'da kiralık oynayan Franco Mastantuono ve Roma'dan Rodrigo Mora var.

Finalistlerin ilk 20'si Transfermarkt iş birliğiyle hazırlanan Golden Boy Top 100 sıralamasından geliyor. Kalan 5 isim, yani Espart, Kostoulas, Gadou, Mastantuono ve Mora, Tuttosport'un wild card davetiyle listeye girdi. Kazananı Avrupa'nın dört bir yanından 50 gazeteci oylarıyla belirleyecek.

25 kişilik listede Türk oyuncu yok

25 kişilik listede Türk oyuncu yok

Finalistler arasında Türkiye'den bir isim bulunmuyor. Eylül ayındaki Golden Boy Top 100 güncellemesinde 99. sırada yer alan Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Süper Lig'in listedeki tek temsilcisiydi. 20 Ocak 2006 doğumlu genç kanat oyuncusu, bu sezon başında Clermont Foot'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu ve A Milli Takım'a ilk kez davet edilmişti. Liste ekim ayında 20 isme indirildiği için Fakılı finalistler arasına giremedi. Tuttosport'un wild card ile eklediği beş isim arasında da Türk oyuncu yok.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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