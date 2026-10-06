Golden Boy 2026 Finalistleri Belli Oldu: Barcelona'dan 3 Genç Yıldız Listede

İngiltere ekiplerinin 25 kişilik listedeki payı neredeyse üçte bir. Arsenal'dan Myles Lewis-Skelly, Chelsea'den Estêvão ve Jorrel Hato, Bournemouth'tan Junior Kroupi ile Rayan, Brighton'dan Luka Vuškovic ile Charalampos Kostoulas ve Manchester City'den Ayyoub Bouaddi listede yer aldı. Real Madrid Yan Diomande ve Endrick ile, Borussia Dortmund ise Konstantinos Karetsas ve Joane Gadou ile temsil ediliyor. Listenin geri kalanında Bayern Münih'ten Lennart Karl, Juventus'tan Kerim Alajbegović, Benfica'dan Gianluca Prestianni, Porto'dan Victor Froholdt, Köln'den Saïd El Mala, Real Sociedad'dan Jon Martín, Stuttgart'tan Finn Jeltsch, Fiorentina'da kiralık oynayan Franco Mastantuono ve Roma'dan Rodrigo Mora var.

Finalistlerin ilk 20'si Transfermarkt iş birliğiyle hazırlanan Golden Boy Top 100 sıralamasından geliyor. Kalan 5 isim, yani Espart, Kostoulas, Gadou, Mastantuono ve Mora, Tuttosport'un wild card davetiyle listeye girdi. Kazananı Avrupa'nın dört bir yanından 50 gazeteci oylarıyla belirleyecek.